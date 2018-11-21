Путин призвал подрастающее поколение грамотно выбирать профессию

Президент Владимир Путин, выступая на всероссийском открытом уроке «Направления прорыва» в рамках всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь, чтобы их знания помогли России сохранить лидерство и получить новые компетенции.

«Это произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя, грамотно будут сориентированы на то, чем будут заниматься. Вообще найти себя в жизни – самое главное, это первый шаг к успеху», – заявил президент, передает ТАСС.

Президент отметил, что Россия сохранит лидерство в таких отраслях как космос и ядерная энергетика, если сможет «грамотно применить» мозги. «Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое, …и не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы будем одними из лидеров там, где мы были всегда такими, и приобретем новые компетенции, чтобы стать лидерами в других областях», – сказал Путин.

«Но это произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься», – добавил глава российского государства, обращаясь к участникам форума, передает РИА «Новости».

По его словам, активное участие России в технологической революции, предполагающее сохранение лидерских позиций и приобретение новых компетенций, снижает риски, связанные с тем, что страна не является мировым лидером по количеству населения. Как пояснил президент, данный показатель имеет значение, поскольку от него считается и общий объем экономики.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 2018 году проходит в шестой раз. В этом году участниками форума стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов России. Основные направления форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы. Участникам мероприятия демонстрируются лучшие педагогические практики и образовательные технологии в области профориентации.

Ученики посещают мастер-классы, образовательные шоу и работают над реальными производственными задачами, в том числе конструируют солнечные батареи микро-спутников и разрабатывают модель робота-планетохода. Педагоги обсуждают актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере образования.