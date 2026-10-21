Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из Желтого моря

Китайская компания Galactic Energy запустила спутник Xiguang-4-01

Tекст: Мария Иванова

Запуск состоялся в 11:39 по пекинскому времени (6:39 мск) недалеко от побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети компании Galactic Energy.

Аппарат Xiguang-4-01 находится на высоте 541 км над Землей. Этот спутник, созданный компанией Guangdong Tianyuan Technology, будет использоваться в коммерческих проектах для предоставления услуг на юге страны и содействия проекту «Морской шелковый путь».

Среди сфер применения аппарата обозначены мониторинг природных ресурсов, сельское хозяйство, наблюдение за океанами, охрана окружающей среды и городское управление. Данные спутника планируется применять при экстренных мерах по снижению рисков от наводнений и тайфунов.

Для четырехступенчатой твердотопливной ракеты легкого класса Ceres-1 этот старт стал 24-й миссией и седьмым запуском с морской платформы. Носитель способен выводить на низкую орбиту до 400 кг полезного груза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

В мае китайская ракета вывела на орбиту пять аппаратов.

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