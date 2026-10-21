Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из Желтого моря
Китайская компания Galactic Energy запустила спутник Xiguang-4-01
С помощью ракеты-носителя Ceres-1 на низкую околоземную орбиту был успешно выведен космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в акватории Желтого моря.
Запуск состоялся в 11:39 по пекинскому времени (6:39 мск) недалеко от побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети компании Galactic Energy.
Аппарат Xiguang-4-01 находится на высоте 541 км над Землей. Этот спутник, созданный компанией Guangdong Tianyuan Technology, будет использоваться в коммерческих проектах для предоставления услуг на юге страны и содействия проекту «Морской шелковый путь».
Среди сфер применения аппарата обозначены мониторинг природных ресурсов, сельское хозяйство, наблюдение за океанами, охрана окружающей среды и городское управление. Данные спутника планируется применять при экстренных мерах по снижению рисков от наводнений и тайфунов.
Для четырехступенчатой твердотопливной ракеты легкого класса Ceres-1 этот старт стал 24-й миссией и седьмым запуском с морской платформы. Носитель способен выводить на низкую орбиту до 400 кг полезного груза.
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