Китайская компания успешно запустила метановую ракету новую Zhuque-2
Китайская аэрокосмическая компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5 (ZQ-2E Y5) с полезной нагрузкой, сообщило издание «Кэчуанбань жибао».
Метановая ракета стартовала с пусковой площадки Дунфэн, передает ТАСС. Весь полет прошел в штатном режиме, и вторая ступень носителя благополучно вышла на заданную орбиту. Испытания признаны полностью успешными.
Аппарат достиг высоты 900 километров и вывел в космос 2,8 тонны груза. Диаметр носителя составляет 3,35 метра при длине почти 56 метров. Взлетная тяга достигает 338 тонн, что позволяет доставлять до шести тонн на низкую околоземную орбиту.
Китай продолжает активное развитие национальной космической программы. Пекин создает спутники различного назначения и прорабатывает технологии для исследования Луны, Марса и астероидов. В прошлом году страна побила собственный рекорд, осуществив 92 космических запуска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Китай осуществил первый запуск новой коммерческой ракеты-носителя Kinetica-2.
В августе прошлого года испытательный пуск модифицированной ракеты ZQ-2 Y3 от компании LandSpace закончился провалом из-за технического сбоя.
До этого усовершенствованная версия китайской метановой ракеты ZQ-2E успешно вывела на орбиту партию из шести коммерческих спутников.