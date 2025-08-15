Пуск китайской ракеты ZQ-2 Y3 закончился провалом

Модифицированная китайская ракета ZQ-2 Y3 не достигла цели из-за сбоя

Tекст: Денис Тельманов

Тестовый запуск модифицированной ракеты ZQ-2 Y3 прошел неудачно, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Пуск состоялся в 09:17 по местному времени со стартовой площадки Дунфэн на северо-западе Китая.

Во время полета произошел сбой, который привел к провалу испытаний. По данным агентства, причины неудачи сейчас анализируются специалистами.

Ракета ZQ-2 Y3 оснащена кислородно-метановым двигателем и разработана частной китайской компанией LandSpace.

