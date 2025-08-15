В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Пуск китайской ракеты ZQ-2 Y3 закончился провалом
Модифицированная китайская ракета ZQ-2 Y3 не достигла цели из-за сбоя
Модифицированная китайская ракета ZQ-2 Y3, созданная LandSpace, не смогла успешно завершить испытательный запуск из-за технического сбоя.
Тестовый запуск модифицированной ракеты ZQ-2 Y3 прошел неудачно, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Пуск состоялся в 09:17 по местному времени со стартовой площадки Дунфэн на северо-западе Китая.
Во время полета произошел сбой, который привел к провалу испытаний. По данным агентства, причины неудачи сейчас анализируются специалистами.
Ракета ZQ-2 Y3 оснащена кислородно-метановым двигателем и разработана частной китайской компанией LandSpace.
