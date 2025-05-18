Первая в мире ракета на жидком метане из КНР вывела на орбиту шесть спутников

Китайская ракета ZQ-2E на жидком метане вывела шесть спутников на орбиту

Tекст: Ирма Каплан

Усовершенствованная версия первой в мире ракеты на жидком метане - китайская ZQ-2E совершила первую миссию и вывела на орбиту шесть спутников, пишет Global Times.

Ракета ZQ-2E стартовала с космодрома Дунфэн на северо-западе Китая в 12.12 в субботу. Миссия успешно доставила партию из шести коммерческих спутников Tianyi на заданные орбиты.

По словам разработчика, пекинского космического стартапа LandSpace, модель ZQ-2E является первой в Китае ракетой-носителем на жидком топливе с двойной криогенной загрузкой.

Метан, получаемый из природного газа, широко распространен, дешев и его легче хранить, чем жидкий водород, сказал Ван Яньань, главный редактор журнала Aerospace Knowledge.

Он отметил, что такое топливо упрощает работу наземных систем и снижает затраты на запуск, в то время как его чистое сгорание обеспечивает долгосрочное повторное использование двигателя и упрощает контроль затрат. Примечательно, что Starship от SpaceX использует тот же тип пропеллерного топлива, как указано на его официальном сайте.

ZQ-2E может доставлять полезную нагрузку около четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, ориентируясь на миссии на низкой околоземной и солнечно-синхронной орбитах, пояснили в компании LandSpace.

«В дальнейшем китайские коммерческие космические предприятия должны сосредоточиться на увеличении грузоподъемности, постепенном развитии в сторону возможностей пилотируемых космических полетов, достижении возможности повторного использования ракет и дальнейшем снижении затрат на запуск», – сказал Ван.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-8 Y6» с восемнадцатью спутниками «Цяньфань» с новой площадки на острове Хайнань.