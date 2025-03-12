11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Китай запустил ракету с 18 спутниками с Хайнаня
Китай успешно стартовал ракету «Чанчжэн-8 Y6» с 18 спутниками
Китай успешно осуществил запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-8 Y6» с восемнадцатью спутниками «Цяньфань» с новой площадки на острове Хайнань, обеспечивая услуги коммерческого интернета.
Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-8 Y6» с восемнадцатью низкоорбитальными спутниками с новой площадки коммерческого космодрома на острове Хайнань, сообщает РИА «Новости». Старт состоялся 12 марта в 0:38 по местному времени, что соответствует 19:38 11 марта по московскому времени. Миссия завершилась успешно: ракета вывела на орбиту пятую группировку спутников «Цяньфань».
Это был первый запуск с площадки номер один коммерческого космодрома на Хайнане, специально предназначенной для ракет-носителей «Чанчжэн-8». Спутники «Цяньфань» предназначены для предоставления услуг коммерческого интернета.
Данный запуск стал уже 563 в истории ракет-носителей серии «Чанчжэн».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту спутник связи ChinaSat 10R, что подтверждает его активную работу в космической сфере. В феврале текущего года Китай решил отправить на Луну прыгающего робота для изучения поверхности спутника. В конце прошлого года Китай запустил экспериментальные спутники с коммерческой площадки, демонстрируя значительное расширение своих космических возможностей.