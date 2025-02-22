События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.8 комментариев
Китай успешно вывел на орбиту спутник связи ChinaSat 10R
Китай запустил спутник ChinaSat 10R с помощью ракеты CZ-3B с космодрома Сичан
Китайская Народная Республика успешно вывела на орбиту новый коммуникационный спутник ChinaSat 10R, запущенный с космодрома Сичан с помощью ракеты CZ-3B.
Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R, сообщает ТАСС. Запуск состоялся с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Старт ракеты CZ-3B произошел в 20:11 по пекинскому времени, что соответствует 15:11 по московскому времени.
По информации Центрального телевидения Китая, для серии ракет «Чанчжэн» это стал 560-й запуск. Использованная ракета CZ-3B/E представляет собой трехступенчатую жидкотопливную систему длиной 56,3 метра с диаметром обтекателя 4,2 метра. Она может выводить до 12 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту или до 5,5 тонн на геостационарную переходную орбиту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19». Китай призвал ускорить разработки ядерного оружия для защиты Земли от астероидов. Китайский аппарат «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны.