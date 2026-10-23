Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

Tекст: Тимур Шайдуллин

Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.



