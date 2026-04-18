The Atlantic сообщил о регулярных пьянках и прогулах главы ФБР

The Atlantic сообщил о чрезмерном увлечении директора ФБР Пателя алкоголем

Tекст: Мария Иванова

Поведение директора ФБР Кэша Пателя вызвало серьезную обеспокоенность в правительстве США из-за его проблем со спиртным, передает РИА «Новости».

«Кэш Патель встревожил коллег эпизодами чрезмерного употребления алкоголя и необъяснимыми пропусками работы», – говорится в публикации журнала The Atlantic.

Источники издания отмечают, что пристрастие руководителя к выпивке стало постоянной проблемой для ведомства и Министерства юстиции.

В начале его пребывания на посту важные встречи часто приходилось переносить из-за ночных застолий. Охранники неоднократно испытывали трудности с пробуждением начальника, а однажды им даже потребовалось специальное оборудование для взлома дверей.

Регулярное отсутствие главы ведомства на рабочем месте тормозит принятие срочных решений по расследованиям. Некоторые сотрудники опасаются, что подобное поведение превратилось в угрозу для общественной безопасности. При этом подчиненные боятся жаловаться публично из-за жестких мер руководителя по отношению к недостаточно лояльным лицам.

В Белом доме уже обсуждают возможную замену оскандалившегося директора, который сам глубоко обеспокоен перспективой отставки. Однако пресс-секретарь администрации Каролин Левитт заверила, что он остается ключевым игроком в команде по обеспечению правопорядка.

Ранее СМИ прогнозировали возможный уход нескольких высокопоставленных чиновников, включая министра армии Дэна Дрисколла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение главы Белого дома рассматривает кандидатуры на замену Кэша Пателя.

Сам директор ФБР опроверг слухи о своей возможной отставке из-за конфликта с главой Минюста.

Бывшие агенты ведомства подали судебный иск против руководителя из-за незаконных увольнений.