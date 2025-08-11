Tекст: Антон Антонов

Фицо подчеркнул, что его право на свободу слова никто не отнимет, несмотря на попытки давления, а также напомнил, что его взгляды на конфликт на Украине уже становились причиной покушения, передает ТАСС.

В ответ на заявления украинского дипломатического ведомства Фицо отметил, что как председатель правительства суверенной Словакии понимает нервозность Киева, но не принимает обвинения в «откровенно оскорбительной риторике по отношению к Украине и украинскому народу».

Комментируя свое отношение к конфликту, Фицо заявил: «Желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян».

Фицо указал, что Словакия продолжает оказывать Киеву максимальную помощь, включая поставки электроэнергии, в то время как Владимир Зеленский остановил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, причинив стране ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию. Он отметил, что эта попытка не увенчалась успехом. Премьер подчеркнул, что Украина теперь должна будет дорого заплатить за это. Словацкие СМИ сообщили, что МИД Украины остро отреагировал на высказывания Фицо.