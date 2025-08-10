Фицо: Украина использована Западом против России и должна будет дорого заплатить

Tекст: Антон Антонов

По словам Фицо, «уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно», передает РИА «Новости».

«Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», – сказал Фицо.

Глава словацкого правительства также отметил, что за сложившуюся ситуацию ответственность несут и украинские политические лидеры. По мнению Фицо, они поддерживали провалившуюся западную стратегию ослабления России через военную поддержку Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо отметил военное превосходство России и подчеркнул рост российской экономики несмотря на новые антироссийские санкции Евросоюза. Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским и обвинил Киев в нанесении ущерба Братиславе на 500 млн евро.