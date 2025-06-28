Фицо: Зеленский меня ненавидит, встречаться с ним нет смысла

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает встречу с Владимиром Зеленским бессмысленной.

Фицо пояснил: «В моей встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов, поскольку остановил транзит российского газа».

По словам Фицо, возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет носить исключительно символичный характер, так как у президента нет полномочий для заключения соглашений. Премьер добавил, что смысл переговоров есть только с председателем правительства Украины, и подтвердил подготовку совместного заседания кабинетов министров двух стран на осень, передает РИА «Новости».





Пеллегрини, который вступил в должность президента в июне 2024 года, ранее говорил, что готов рассмотреть поездку на Украину только при наличии конкретных результатов, например, подписания соглашения о сотрудничестве. До этого он подчеркивал, что поездка зависит от переговоров по транзиту газа и развития ситуации на Украине. В январе он не рассматривал визит из-за остановки Киевом транзита газа в Словакию.

Словацкие власти неоднократно отмечали, что прекращение транзита газа через Украину наносит стране значительный экономический ущерб. Фицо ранее оценивал убытки от потери транзита в 500 миллионов евро ежегодно, а возможные дополнительные расходы на газ – в 1 млрд евро. Премьер также заявлял, что весь Европейский союз может потерять около 70 млрд евро из-за отказа Украины от транзита российского газа.

Компания «Газпром» 1 января сообщила, что после окончания контракта с «Нафтогазом Украины» технически и юридически не может поставлять газ через Украину. Киев ранее заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил отказ Евросоюза от российских энергоресурсов с выстрелом себе в колено.

Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России.

Фицо отметил, что новый пакет санкций Евросоюза против России не принесет реального эффекта.