Жертвами циклона «Рэйчел» в Мексике стали восемь человек

В мексиканском штате Нижняя Калифорния жертвами циклона стали восемь человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В мексиканском штате Нижняя Калифорния жертвами циклона «Рэйчел» стали по меньшей мере восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Formula.

Циклон разрушил десятки домов и оставил без крова сотни семей. Наиболее серьезный ущерб нанесен муниципалитету Энсенада, где потоками воды смыло жилые постройки и автомобили, а также разрушило автомобильный мост.

Командующий Второй военной зоной генерал Даниэль Гальегос Асеведо заявил, что в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий задействовано более 3,5 тыс. военнослужащих армии, ВМС, сотрудников полиции и гражданской обороны, а также авиация и кинологические расчеты. Спасателям удалось найти живым 10-летнего ребенка, поиски еще четверых пропавших продолжаются.

Экстренные службы штата зафиксировали почти тысячу происшествий, вызванных наводнениями, сходом оползней и провалами грунта. Власти открыли в регионе центры сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Chevron эвакуировала персонал из Мексиканского залива из-за урагана. Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана. Ураган «Поло» в Тихом океане достиг максимальной категории.