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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    26 июня 2025, 22:58 • Новости дня

    Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщил венгерский портал Index.

    Как уточнил венгерский портал Index, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщило издание РИА «Новости».

    Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине, подготовленное к саммиту Евросоюза. В результате текст документа поддержали только 26 стран из 27.

    Как уточнил венгерский портал Index, Орбан накануне встречи сообщил о получении «очень хорошего предложения» от Евросоюза, касающегося новых санкций против России. Фицо отдельно отметил, что переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошли конструктивно.

    Несмотря на попытки достичь компромисса, единой позиции по санкциям и Украине среди всех членов ЕС зафиксировать не удалось.

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Премьер Словакии Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    24 июня 2025, 12:26 • Новости дня
    Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону

    Politico: Отмена закона по климату вызвала раскол среди проевропейских партий ЕС

    Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапное решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отказаться от климатического закона обеспокоило центристские партии, поддерживавшие ее руководство, и усилило их разногласия, сообщило Politico.

    Оставшиеся четыре года Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, вероятно, будут определяться ее недавним решением отменить один из ключевых климатических законов после давления со стороны правых партий. Отказ от закона, направленного на предотвращение так называемого «зеленого пиара» компаний, стал ударом для неформальной коалиции центристских проевропейских групп, на поддержку которых она рассчитывает в реализации своих главных инициатив, пишет Politico.

    Представители социалистов и демократов (S&D) и либеральной Renew Europe выразили недовольство тем, что Европейская народная партия (ЕНП) и фон дер Ляйен, по их мнению, обошли установленные нормы принятия законов Евросоюза. По их словам, проект закона уже находился на финальной стадии переговоров между Европарламентом и Советом ЕС, при том что обе стороны утвердили свои позиции после продолжительной работы.

    Социалист Тиемо Велькен, который возглавлял работу над «директивой по зеленым заявлениям», заявил, что ЕНП использует свое положение только ради политических игр и пытается унизить их. Он отметил, что это могло бы случиться с любым другим законопроектом, а не только с этим.

    Рене Репази, лидер немецких социалистов, заявил, что если фон дер Ляйен продолжит ориентироваться на правую фракцию в парламенте, социалисты могут инициировать «жесткие» последствия для переговоров по упрощению отчетности в сфере защиты окружающей среды. Он также потребовал, чтобы фон дер Ляйен и ЕНП признали отмену закона ошибкой и исправили ситуацию в ближайшее время, иначе может быть поставлена под вопрос сама основа коалиции.

    Эксперты отмечают, что напряженность может привести к замедлению работы по согласованию новых законов. Ричард Корбетт, бывший британский депутат Европарламента, полагает, что социалисты и либералы могут затруднить продвижение инициатив фон дер Ляйен, в особенности связанных с сокращением бюрократии для выполнения климатических целей. В то же время внутри ЕНП считают, что изменения в составе парламента дают им право проводить центристско-правую повестку, даже опираясь на голоса крайне правых.

    Несмотря на внутренние споры, часть политиков убеждена, что неформальная коалиция трех центристских партий сохранится, поскольку это выгодно всем сторонам. Комиссия также заявила о готовности вернуться к обсуждению отмененного закона, если парламент и Совет согласятся освободить от требований малый бизнес.

    Ранее бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом.

    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри.

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    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

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    25 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Современный Евросоюз является прямой угрозой России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что лозунг о невступлении стран только в НАТО должен быть изменен, поскольку вооруженный и политизированный ЕС также представляет опасность для России, и именно как к угрозе к нему следует относиться, по крайней мере до изменения его политики.

    Медведев подчеркнул, что это не отменяет необходимости двустороннего сотрудничества России с отдельными европейскими странами. Он отметил, что еще 15-20 лет назад планы Киева по вступлению в ЕС не воспринимались как проблема, в отличие от курса на интеграцию в НАТО.

    Однако нынешний Евросоюз, по его словам, превратился в глобалистскую, ярко выраженную русофобскую структуру, мечтающую о реванше против России.

    По словам зампреда Совбеза, современный ЕС стремится конкурировать с НАТО, наращивает военные возможности, создает собственные оборонные стратегии и активно перевооружается. Медведев считает, что одна из целей этого процесса – вооружение киевского режима и обеспечение его устойчивости против России.

    Также он подчеркнул, что Евросоюз заключил с Украиной соглашения о долгосрочной поддержке и обеспечивает поставки оружия, развивает оборонную промышленность на украинской территории и финансирует свои действия за счет замороженных российских активов.

    Медведев указал, что и нынешний Брюссель, и весь политический аппарат ЕС он рассматривает как врага России. В таком виде, на его взгляд, Евросоюз представляет не меньшую угрозу для страны, чем Североатлантический альянс.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

    Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    24 июня 2025, 04:54 • Новости дня
    Венгрия решила помешать интеграции Украины на саммитах НАТО и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих саммитах НАТО и ЕС Венгрия намерена препятствовать действиям по интеграции Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    «Мы хотим мира и безопасности, и поэтому мы хотим помешать НАТО и ЕС установить институциональные отношения с Украиной, которые принесут на нашу голову войну и финансовый хаос», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости не допустить «любых шагов в этом направлении». Орбан отметил, что членство Украины в НАТО создаст «непосредственную и прямую угрозу войны» из-за принципа коллективной обороны, закрепленного в уставе альянса. По его мнению, вступление Украины в Евросоюз будет означать постоянную косвенную угрозу военного конфликта.

    Премьер сообщил, что в позиции Венгрии учтено мнение более 2 млн граждан, выразивших свое отношение к членству Украины в ЕС в ходе национального опроса.

    Орбан также пообещал поднять на саммите Евросоюза вопрос отказа от запрета на импорт российских энергоносителей, напомнив о влиянии ближневосточного конфликта на рост цен на энергорынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Саммит ЕС состоится 26 июня в Брюсселе.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не даст Украине продвинуться к членству в Евросоюзе до восстановления прежних прав закарпатских венгров. Премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал поведение украинских властей и их отношение к помощи со стороны Будапешта.

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    25 июня 2025, 13:57 • Новости дня
    Швейцария решила ограничить статус беженца для украинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Швейцарии опубликовало заявление о намерении ограничить предоставление статуса беженца гражданам только тех областей Украины, где ведутся боевые действия.

    В документе говорится, что в будущем получить защитный статус S смогут только лица, прибывающие из регионов, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, передает РИА «Новости».

    Получателям такого статуса разрешат находиться в своей стране не более 15 дней в течение полугода. Жители западных регионов Украины смогут рассчитывать на получение статуса S только в исключительных случаях.

    Окончательное решение примут осенью 2025 года после консультаций с кантонами, гуманитарными организациями и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    Статус S дает право на работу, медицинскую страховку, обучение в школе, свободное перемещение внутри страны и за ее пределами, а также на воссоединение с семьей.

    Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину. Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.

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    26 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Стармер заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с европейскими странами обсуждает возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

    «По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос в парламенте о возможном возвращении ограничительных мер на фоне ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее, в 2015 году, Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение по ядерной программе, известное как СВПД. Этот договор предполагал поэтапное снятие санкций в обмен на серьезное ограничение ядерной программы Ирана.

    Однако в 2018 году администрация США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила американские санкции против Тегерана. В ответ иранские власти заявили о постепенном сокращении собственных обязательств, включая отказ от лимитов на обогащение урана и расширение ядерных исследований.

    Ранее ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана.

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    24 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Словакия пригрозила заблокировать санкции ЕС из-за сырья России

    Фицо заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против российского сырья

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    По словам Фицо, Словакия может заблокировать новые санкции против России, если отказ от российских энергоресурсов будет реализовываться любой ценой, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Словакия предложила отложить голосование о санкциях, пока не будет решен вопрос с энергоресурсами.

    «Если решат не слушать и будут любой ценой проводить REPowering, пойдут до законодательных изменений и это будет сделано квалификационным большинством, так мы заблокируем санкции», – заявил Фицо.

    Премьер подчеркнул, что Словакия отстаивает свои национальные интересы и обеспокоена последствиями программы REPowering, направленной на ускоренный отказ от российских энергоносителей.

    По мнению Фицо, такая политика может нанести ущерб не только Словакии, но и всему Евросоюзу, если будет реализовываться форсированно и без учета позиции отдельных стран.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России и планирует прекратить действующие соглашения поэтапно до 2028 года, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом.

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    26 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орбан заявил о получении выгодного предложения от ЕС по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о поступлении выгодного предложения от Евросоюза, который рассчитывает на принятие очередного пакета санкций против России.

    Венгрия получила от Евросоюза крайне выгодное предложение в связи с планами принятия 18 пакета антироссийских санкций, ранее заблокированного Будапештом и Братиславой, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что предложение нуждается в доработке, но в целом его условия оцениваются высоко. Орбан сообщил журналистам, что Венгрия действительно получила такое предложение от Брюсселя.

    Второй важной новостью стало заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о возможности оплачивать российский газ через банк OTP до октября, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что продление указа Путина обеспечит надежность энергетических поставок в предстоящий период.

    Министр также сообщил, что отправляется в Турцию для обсуждения вопросов долгосрочных поставок недорогих российских энергоносителей, напомнив, что основная часть газа транспортируется в Венгрию по «Турецкому потоку» через Болгарию и Сербию.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через Газпромбанк, но и в других банках России.

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    26 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен не смогла бы создать устойчивое большинство с правыми в ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и растущего влияния ультраправых в Европарламенте, сообщает Politico.

    Обсуждение новой политики по депортациям усилило напряженность между проевропейскими и правыми фракциями в Европарламенте.

    «Самым естественным исходом стало бы формирование правого большинства для принятия нового регламента по депортациям», – заявила депутат Европарламента Марике Элерс из группы «Патриоты за Европу».

    Однако эксперты подчеркивают, что ультраправые партии слишком разобщены, чтобы стать надежным партнером Европейской народной партии для стабильной коалиции, сообщает Politico.

    В публикации отмечается, что фон дер Ляйен, как центрист из Германии, особенно осторожна в вопросах сотрудничества с радикальными националистами.

    В случае опоры на ультраправых она рискует оказаться в одном блоке с политиками, выступающими против Украины, поддерживающими Россию, а также с противниками ЛГБТ (движение запрещено в России) и абортов. Сложности вызывает и политическая ситуация в самой Германии, где ХДС дистанцируется от альтернативных партий.

    Социалисты, либералы и зеленые заявляют, что при отклонении от достигнутых договоренностей по программе Еврокомиссии фон дер Ляйен лишится их поддержки. Представитель социалистов Лаура Балларин напомнила президенту Еврокомиссии о политических обещаниях, данных в результате переговоров, и предупредила о возможности пересмотра поддержки в случае их невыполнения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что вызвало обеспокоенность у центристских партий и усилило их разногласия.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что фон дер Ляйен придерживается авторитарного стиля управления Евросоюзом.

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    26 июня 2025, 13:16 • Новости дня
    В ЕП предложили вотум недоверия фон дер Ляйен из-за коррупции с вакцинами от COVID

    В ЕП сообщили о планах вынести на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    О планах румынского евродепутата Георге Пипери вынести на голосование предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии сообщает ТАСС.

    Причиной инициативы названы обвинения в коррупции вокруг действий Урсулы фон дер Ляйен в период пандемии COVID-19.

    В интервью газете Financial Times Пиперя заявил: «Суть инициативы заключается в поддержании прозрачности и обеспечении справедливого и подлинного демократического процесса». По его словам, представители Европейской народной партии также поддержали инициативу, и ему удалось собрать необходимое количество подписей для рассмотрения вотума в парламенте.

    Голосование по вопросу может пройти в следующем месяце. Издание отмечает, что шансы на вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен невысоки. Тем не менее это может привести к необходимости компромиссов между Еврокомиссией и некоторыми евродепутатами. Ранее за кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК проголосовали 401 из 720 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что обеспокоило центристские партии и усилило их разногласия.

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    26 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Студенты в Румынии вышли на протесты против сокращения стипендий

    Tекст: Александра Юдина

    Студенты в Румынии начали протестные акции, организованные Национальным альянсом студенческих организаций Румынии (ANOSR), из-за планов правительства сократить размер стипендий на 40%.

    Протесты проходят в университетских центрах по всей стране, включая Бухарест, Тимишоару, Клуж-Напоку, Бая-Маре, Алба-Юлию, Яссы и Сучаву, передает РИА «Новости».

    Власти страны намереваются изменить методологию расчета стипендий, что приведет к их уменьшению с 85 до 50 долларов. Организаторы акций считают, что подобная инициатива усилит неравенство в доступе к образованию для студентов из малообеспеченных семей.

    По мнению ANOSR, такие меры экономии окажут негативное влияние в условиях, когда только 22,5% молодых людей в возрасте от 24 до 35 лет имеют высшее образование, а уровень отсева из вузов превышает 40%.

    Альянс включает студентов из 20 центров, объединяющих 31 высшее учебное заведение страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Евросоюза от российского газа обернулся европейским странам потерями почти 200 млрд евро.

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