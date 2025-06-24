  • Новость часаТрамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

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    24 июня 2025, 14:45 • Новости дня

    Словакия пригрозила заблокировать санкции ЕС из-за сырья России

    Фицо заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против российского сырья

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    По словам Фицо, Словакия может заблокировать новые санкции против России, если отказ от российских энергоресурсов будет реализовываться любой ценой, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Словакия предложила отложить голосование о санкциях, пока не будет решен вопрос с энергоресурсами.

    «Если решат не слушать и будут любой ценой проводить REPowering, пойдут до законодательных изменений и это будет сделано квалификационным большинством, так мы заблокируем санкции», – заявил Фицо.

    Премьер подчеркнул, что Словакия отстаивает свои национальные интересы и обеспокоена последствиями программы REPowering, направленной на ускоренный отказ от российских энергоносителей.

    По мнению Фицо, такая политика может нанести ущерб не только Словакии, но и всему Евросоюзу, если будет реализовываться форсированно и без учета позиции отдельных стран.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России и планирует прекратить действующие соглашения поэтапно до 2028 года, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом.

    22 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    TRHaber: Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири.

    «Ормузский пролив будет закрыт через несколько часов», – приводит TRHaber слова генерала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее СМИ сообщали, что американские удары по иранским ядерным грозят скачком мировых цен на нефть из-за возможного перекрытия Ормузского пролива. Еще до ударов США Тегеран допускал возможность перекрытия этого пролива.

    Комментарии (22)
    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев


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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удар США по Ирану больше напоминает пиар-акцию, чем военную операцию.

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    22 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть

    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть до 130 долларов за баррель

    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские удары по иранским ядерным объектам произошли на фоне хрупкой ситуации в мировой экономике, что грозит скачком мировых цен на нефть, ситуация зависит от реакции Тегерана, пишет Bloomberg.

    Со стороны Ирана возможны атаки на американские объекты в регионе, удары по энергетической инфраструктуре и даже перекрытие Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

    В случае закрытия Ормузского пролива цена барреля нефти может превысить 130 долларов, такие оценки дали опрошенные агентством экономисты. Это приведет к ускорению инфляции, в частности в США, где рост потребительских цен может приблизиться к 4% летом. В таком случае Федеральная резервная система США будет вынуждена отложить снижение ставок.

    После ударов США деривативы, позволяющие спекулировать на колебаниях нефтяных цен, подорожали почти на 9% на выходных. Ожидается, что на открытии торгов по фьючерсам нефть WTI будет стартовать на уровне около 80 долларов за баррель. Крупнейшим пострадавшим в случае срыва поставок иранской нефти, вероятно, станет Китай, несмотря на его рекордные запасы.

    Эксперты отмечают, что перебои с поставками через Ормузский пролив затронут и мировой рынок сжиженного природного газа, поскольку Катар, обеспечивающий до 20% мировых поставок СПГ, использует этот маршрут без альтернативы. Это спровоцирует рост цен на газ в Европе.

    Несмотря на опасения, участники ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут быть задействованы в критической ситуации, а Международное энергетическое агентство (МЭА) может распечатать экстренные запасы.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Еще до американских ударов иранские власти допускали вариант перекрытия Ормузского пролива как возможный ответ на потенциальные атаки со стороны Израиля и его союзников.

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    23 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на нефть начали снижение

    Августовские фьючерсы Brent вечером опустились до 76,19 доллара

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость нефти Brent снизилась к вечеру понедельника, достигнув отметки ниже 77 долларов за баррель на фоне ослабления рыночных опасений.

    Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером упала на 0,82 доллара (1,06%), и составила 76,19 доллара за баррель на 18:10 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс. Рынки».

    Контракты на американскую нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились на 0,87 доллара, или 1,18%, до 72,97 доллара за баррель.

    Падение цен произошло на фоне снижения опасений участников рынка относительно возможных перебоев в поставках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подчеркнул важность сдерживания роста цен на нефть, чтобы не усиливать позиции соперников. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе превысила 81 доллар впервые с января. Мировые цены на нефть утром в пятницу начали снижаться.

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    24 июня 2025, 12:26 • Новости дня
    Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону

    Politico: Отмена закона по климату вызвала раскол среди проевропейских партий ЕС

    Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапное решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отказаться от климатического закона обеспокоило центристские партии, поддерживавшие ее руководство, и усилило их разногласия, сообщило Politico.

    Оставшиеся четыре года Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, вероятно, будут определяться ее недавним решением отменить один из ключевых климатических законов после давления со стороны правых партий. Отказ от закона, направленного на предотвращение так называемого «зеленого пиара» компаний, стал ударом для неформальной коалиции центристских проевропейских групп, на поддержку которых она рассчитывает в реализации своих главных инициатив, пишет Politico.

    Представители социалистов и демократов (S&D) и либеральной Renew Europe выразили недовольство тем, что Европейская народная партия (ЕНП) и фон дер Ляйен, по их мнению, обошли установленные нормы принятия законов Евросоюза. По их словам, проект закона уже находился на финальной стадии переговоров между Европарламентом и Советом ЕС, при том что обе стороны утвердили свои позиции после продолжительной работы.

    Социалист Тиемо Велькен, который возглавлял работу над «директивой по зеленым заявлениям», заявил, что ЕНП использует свое положение только ради политических игр и пытается унизить их. Он отметил, что это могло бы случиться с любым другим законопроектом, а не только с этим.

    Рене Репази, лидер немецких социалистов, заявил, что если фон дер Ляйен продолжит ориентироваться на правую фракцию в парламенте, социалисты могут инициировать «жесткие» последствия для переговоров по упрощению отчетности в сфере защиты окружающей среды. Он также потребовал, чтобы фон дер Ляйен и ЕНП признали отмену закона ошибкой и исправили ситуацию в ближайшее время, иначе может быть поставлена под вопрос сама основа коалиции.

    Эксперты отмечают, что напряженность может привести к замедлению работы по согласованию новых законов. Ричард Корбетт, бывший британский депутат Европарламента, полагает, что социалисты и либералы могут затруднить продвижение инициатив фон дер Ляйен, в особенности связанных с сокращением бюрократии для выполнения климатических целей. В то же время внутри ЕНП считают, что изменения в составе парламента дают им право проводить центристско-правую повестку, даже опираясь на голоса крайне правых.

    Несмотря на внутренние споры, часть политиков убеждена, что неформальная коалиция трех центристских партий сохранится, поскольку это выгодно всем сторонам. Комиссия также заявила о готовности вернуться к обсуждению отмененного закона, если парламент и Совет согласятся освободить от требований малый бизнес.

    Ранее бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом.

    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри.

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    23 июня 2025, 01:47 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent превысила 81 доллар

    Цена Brent превысила 81 доллар впервые с января

    Цена барреля нефти Brent превысила 81 доллар
    @ Joel Angel Juarez/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе впервые c января превысила отметку в 81 доллар, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В ходе торгов цена Brent впервые с 20 января преодолела уровень в 81 доллар, поднявшись до 81,40 доллара за баррель (плюс 5,28%), но позднее замедлила рост – до 80,41 доллара (плюс 3,98%). В свою очередь, фьючерсы на WTI с поставкой в августе подорожали на 5,89%, достигнув отметки 78,40 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Стратегические бомбардировщики США в ночь на воскресенье нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

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    21 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

    Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская экономика показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов. Это происходит на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. О структурных изменениях в российской экономике и о новом миропорядке президент России Владимир Путин говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

    Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %,  несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

    Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

    «Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

    По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

    В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

    В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. –  Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».

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    21 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    МИД Литвы: Сергей Тихановский был освобожден и прибыл в Литву

    Tекст: Вера Басилая

    Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, был освобожден из заключения и теперь находится на территории Литвы, заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

    Один из оппозиционных активистов Белоруссии Сергей Тихановский был освобожден и отправился в Литву, передает РИА «Новости». Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

    Будрис заявил, что 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский были освобождены, они «находятся в безопасности в Литве».

    Ранее сообщалось, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск. Среди освобожденных оказался Тихановский.

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    22 июня 2025, 12:14 • Новости дня
    Bloomberg: США могут существенно сократить военное присутствие в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В преддверии саммита НАТО страны ЕС обеспокоены вероятным значительным сокращением американских войск на континенте и отсутствием прозрачности со стороны Вашингтона.

    После саммита НАТО 24–25 июня в Гааге, где страны альянса должны пообещать тратить 5% ВВП на оборону, США должны опубликовать специальный военный документ, в котором будет прописано существенное сокращение военного контингента США в Европе, пишет Bloomberg.

    Пока там дислоцированы около 80 тыс. американских военных, однако европейские власти уже учли возможность вывода 20 тысяч – возвращения к уровню до президентства Джо Байдена.

    Европейские дипломаты опасаются, что сокращение может быть даже больше, сообщили источники. Эти опасения усилились после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране и возможного втягивания США в новый ближневосточный конфликт.

    Вопрос обсуждается на закрытых переговорах, по словам собеседников, европейцев держат в неведении относительно подробностей и сроков сокращения военного присутствия.

    Высокопоставленный представитель минобороны Германии Штефан Шульц заявил, что европейцам потребуется время для наращивания собственных оборонных возможностей, особенно в вопросах дальнобойных высокоточных ударов.

    По его мнению, вывод войск должен происходить поэтапно, чтобы Европа могла восполнить дефицит сил.

    Оптимальным вариантом будет постепенное перераспределение сил в НАТО в пользу Европы в течение примерно 10 лет, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

    По его словам, если США резко снизят присутствие до уровня ниже 65 тыс. человек, альянс столкнется с «неизведанной территорией» и новыми рисками в сфере безопасности.

    В мае СМИ сообщали, что Пентагон формирует план переброски примерно 4,5 тыс. американских военных из Южной Кореи на другие базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    22 июня 2025, 05:38 • Новости дня
    Politico узнала об отсутствии Украины в повестке саммита НАТО в Гааге

    Tекст: Ирма Каплан

    Саммит НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, это все, ради чего соберутся члены альянса, пишет Politico.

    Трансатлантический военный альянс из 32 стран должен резко увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП: 3,5% на военные расходы и 1,5% на оборону. Это обязательство – переломный момент, который может восстановить баланс трансатлантической безопасности, и позволит Трампу, который требует, чтобы Европа взяла на себя большую часть бремени собственной обороны, одержать значительную победу на мировой арене, пишет Politico.

    «Существует общее согласие относительно первостепенной важности поддержания Трампа довольным и сохранения единого фронта в Гааге, поскольку война на  Украине еще далека от завершения, а фокус внешней политики США все больше смещается на Азию и Ближний Восток. Для достижения этой цели организаторы саммита упростили встречу, сократив то, что обычно занимает два дня, до 24 часов и сосредоточив ее вокруг обещания Трампа, которое было согласовано заранее, и почти ни на чем другом», – сказано в материале.

    В Гааге, как и в Канаде не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах.

    «Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета вместо обычных двух или трех», – сказали газете несколько информаторов.

    Таким образом, ни заседания по украинскому вопросу, ни обсуждения Ближнего Востока на саммите, по данным газеты, не планируется.

    «Неясно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник, но заседания Совета НАТО по Украине в Гааге не будет», – резюмирует Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

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    23 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Bild: Доклад Каллас по Израилю раскритиковали еще до презентации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал резкую реакцию в Израиле, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в материале отмечается, что правительство в Иерусалиме незамедлительно отреагировало, назвав документ Евросоюза «односторонним» и примером двойных стандартов в отношении Израиля, передает РИА «Новости».

    Европейская служба внешних связей ранее заявила, что видит признаки нарушения Израилем обязательств в сфере прав человека, закрепленных в соглашении с Евросоюзом. Как пишет Bild, Кая Каллас планирует представить итоги расследования на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая состоится в понедельник.

    Издание также сообщает, что Каллас может предложить обсудить приостановку Соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем от 2000 года, введение экономических санкций либо отмену существующих таможенных льгот для израильской стороны. Официальных решений пока не принято, однако обсуждение этих мер может серьезно повлиять на отношения между Евросоюзом и Израилем.

    В субботу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.

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    24 июня 2025, 00:56 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в ходе торгов опускалась ниже 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные бирж.

    В ходе торгов цена Brent падала до 69,85 доллара за баррель (минус 7,43%). Цена WTI опускалась до 67,79 доллара (минус 8,21%), передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE на 03.00 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе опустилась до 68,92 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Напомним, на фоне кризиса вокруг Ирана цена барреля нефти Brent накануне превысила 81 доллар впервые с 20 января.

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    23 июня 2025, 18:15 • Новости дня
    Трамп призвал топливные компании не поднимать цены на нефть

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на необходимости сдерживать цены на нефть, чтобы не способствовать выгоде для оппонентов.

    Заявление американского лидера прозвучало на фоне недавнего удара США по ядерным объектам в Иране и нарастающей напряженности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Трам написал на своей странице в Truth Social: «Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу [за ситуацией на мировом топливном рынке]. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!»

    Аналитики ранее выражали обеспокоенность, что подобные события могут привести к росту нефтяных котировок.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯДв понедельник, цена барреля нефти Brent превысила 81 доллар.

    Будапешт настаивает на отмене ограничений ЕС на поставки российских энергоносителей на фоне угрозы роста мировых цен из-за конфликта Израиля, США и Ирана.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США.

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    23 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Венгрия заблокировала сближение Украины с ЕС из-за венгров Закарпатья

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт жестко связал евросближение Киева с восстановлением прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, потребовав возврата прежних гарантий.

    Венгрия не даст Украине продвинуться к членству в Евросоюзе до восстановления прежних прав закарпатских венгров, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не пойдет на уступки вне зависимости от давления со стороны Брюсселя.

    Сийярто заявил: «Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье. Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья».

    Глава МИД Венгрии также резко отреагировал на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о защите меньшинств только внутри Евросоюза, назвав их «самым грубым высказыванием» и «скандалом». По словам Сийярто, если позиция ЕС такова, то европейскому сообществу «не стоит особо гордиться своими ценностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о несогласии с инициативами Еврокомиссии по прекращению сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

    Словацкая компания SPP отметила угрозу многомиллиардных штрафов и роста цен на газ при досрочном расторжении контрактов с Газпромом.

    Европейская комиссия намерена ограничить заключение новых контрактов на поставку российского газа и поэтапно прекратить действующие соглашения до 2028 года, чтобы избежать вето со стороны Венгрии или Словакии.

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