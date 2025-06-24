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Словакия пригрозила заблокировать санкции ЕС из-за сырья России
Фицо заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против российского сырья
Словакия готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
По словам Фицо, Словакия может заблокировать новые санкции против России, если отказ от российских энергоресурсов будет реализовываться любой ценой, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Словакия предложила отложить голосование о санкциях, пока не будет решен вопрос с энергоресурсами.
«Если решат не слушать и будут любой ценой проводить REPowering, пойдут до законодательных изменений и это будет сделано квалификационным большинством, так мы заблокируем санкции», – заявил Фицо.
Премьер подчеркнул, что Словакия отстаивает свои национальные интересы и обеспокоена последствиями программы REPowering, направленной на ускоренный отказ от российских энергоносителей.
По мнению Фицо, такая политика может нанести ущерб не только Словакии, но и всему Евросоюзу, если будет реализовываться форсированно и без учета позиции отдельных стран.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.
Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.
Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России и планирует прекратить действующие соглашения поэтапно до 2028 года, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом.