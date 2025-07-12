Фицо признал военное и экономическое преимущество России на Украине

  • Новость часаЗахарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    AeroTime: Ан-124 приземлился в Лейпциге после появления над Киевом
    Степашин назвал грубейшей ошибкой СССР объединение Германии
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    11 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    12 июля 2025, 15:19 • Новости дня

    Фицо признал военное и экономическое преимущество России на Украине

    Фицо признал военное и экономическое преимущество России на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил военное превосходство России и рост ее экономики несмотря на введение новых антироссийских санкций Евросоюзом.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о военном доминировании России на Украине и отметил экономическое укрепление страны, несмотря на европейские санкции, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо подчеркнул, что 18-й пакет санкций Евросоюза не затрагивает интересы Словакии. Премьер считает, что принятие очередного санкционного пакета выглядит «трагикомично», поскольку, по его мнению, он не приносит ожидаемых результатов.

    Фицо отметил, что, несмотря на существующее в Евросоюзе мнение о пользе санкций, он придерживается иной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для иностранных участников торжеств 9 мая в Москве. Фицо продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на отмены ряда рабочих мероприятий. Премьер-министр Словакии за последние дни отменил несколько публичных мероприятий, в том числе участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.

    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    12 июля 2025, 14:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    12 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.

    Украинские военнопленные, которых посещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросили у нее книги, крестики и Библии, их просьбы были выполнены, передает РИА «Новости». Москалькова рассказала, что после просьбы военнопленных водители направились в ближайшую церковь, где закупили крестики, и пленные были этим очень довольны.

    Омбудсмен напомнила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания. Особое внимание уделяется медицинской помощи и гуманитарным вопросам, связанным с литературой и личными вещами.

    Москалькова подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста, который должен посещать российских пленных на Украине, чтобы те могли получать письма от родных. Она также добавила, что во время последнего обмена получила большую пачку писем от украинских родственников и передала письма российским пленным. Москалькова процитировала слова одного из пленных: «вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова сообщила о возвращении двух жителей Курской области из Сум. Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных. Она также сообщила о возвращении военных, числившихся без вести пропавшими.

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    12 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

    ВС России нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования

    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение центрам территориального комплектования (ЦТК) Украины.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотников, 614 ЗРК, 24 194 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу стало известно, что украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов.

    Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    12 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила главу киевского режима Владимира Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    «Эта марионетка в камуфляже, занимающая деньги, также претендует на то, чтобы диктовать условия поставщикам, считая должным миллионы долларов, потраченные американцами на его поддержку, и терпение», резко критикует портал L'AntiDiplomatico виновника римского собрания по восстановлению Украины.

    В статье отмечается, что американский президент Дональд Трамп не случайно  требовал взамен редкоземельные металлы Украины и напоминал  Зеленскому, что он не в том положении – ни военном, ни экономическом, ни геополитическом – чтобы ходить в Белый дом и хвастаться.

    «Кредиты и гранты должны быть возвращены с (высокими) процентами. Чем дольше продолжается война, тем масштабнее экономическая и социальная катастрофа», – подчеркивает автор статьи.

    Ужин, организованный премьер-министром Италии Джорджей Мелони формально служил подтверждением экономической поддержки, но на деле представлял собой частичное противостояние: долг должен быть погашен, сказано в материале.

    «Так, под размахивание желто-синими флагами и ласки, символические жесты  сочувствия чужим страданиям, «демократические» стервятники втайне надеются преуспеть там, где они потерпели неудачу в прошлом», – резюмирует автор.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 10:22 • Новости дня
    Гагин сообщил об угрозе обрушения фронта ВСУ в ДНР
    Гагин сообщил об угрозе обрушения фронта ВСУ в ДНР
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уничтожение украинских сил в огневых мешках может привести к обвалу обороны ВСУ и ускорить освобождение Донецкой Народной Республики, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    Создание огневых мешков в Донецкой Народной Республике может привести к обрушению линии обороны украинской армии на этом участке фронта, заявил военный и политический эксперт Ян Гагин, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Два огневых мешка, они потенциально провалят фронт на этом участке, но при условии, что мы ликвидируем неприятеля в этих вот мешках. Потому что мы выбьем личный состав и технику, которая в них находится».

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тыс. бойцов ВСУ могут оказаться в огневом мешке в районе Константиновки, где сосредоточены наиболее боеспособные силы противника. Позже стало известно о риске окружения украинских группировок в Красноармейске (Покровске) и Димитрове. Гагин отметил, что для успешной ликвидации важно взаимодействие артиллерии, пехоты и авиации, чтобы отрезать пути отхода противника, который уже начал выводить часть войск из опасных зон.

    Эксперт добавил, что окружение этих группировок позволит ускорить освобождение ДНР и даст шанс выйти к Краматорску и Славянску, однако там, по его словам, еще остаются серьезные силы ВСУ. Полным разгромом украинской армии в регионе, по мнению Гагина, можно будет считать взятие в окружение именно этих крупных городов.

    Гагин также отметил, что темпы продвижения российских войск в ДНР сохраняются на прежнем уровне. По данным Минобороны России, за последнюю неделю Украина потеряла почти 3 тыс. человек в ДНР и Днепропетровской области, а ВС РФ ежедневно освобождают новые населенные пункты. Освобождение села Зеленая Долина в пятницу, по оценке эксперта, дает тактическое преимущество, поскольку после захвата одного поселения российские силы могут продвигаться дальше, лишая противника контроля над прилегающей территорией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о попадании бойцов ВСУ в огневой мешок в ДНР. Марочко также подтвердил факт окружения украинских военных. Кимаковский заявил о взятии ВСУ в огневой мешок в населенном пункте Мирный.

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    12 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины во Львове, Харькове и Луцке.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу подполье заявило об ударах по военным объектам Львова, Луцка и Черновцов.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине. В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве.

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    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

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    12 июля 2025, 06:47 • Новости дня
    Немецкий генерал Фройдинг пообещал Украине дальнобойное оружие к концу июля

    Tекст: Ирма Каплан

    Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, Германия профинансирует Украине закупки ракеты большой дальности в трехзначном количестве.

    Начальник специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны  ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг отвечает за координацию поставок оружия Киеву.

    По его словам, ситуация на Украине в настоящее время «напряженная в военном отношении», так как российские вооруженные силы «проявляют инициативу в течение нескольких недель, если не месяцев», заявил он телеканалу ZDF.

    «Им нужны системы вооружения, которые проникают далеко в глубь российского пространства и могут атаковать склады, объекты управления, аэродромы и самолеты», – сказал он.

    По его словам, Германия готова предоставить такие системы вооружения, так как глубоко под землей украинцы производят запчасти для западной артиллерии и совершенствуют беспилотники.

    «Первые системы вооружения большой дальности должны быть доставлены уже в конце июля. Это условия соглашения между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия начала и финансирует с конца мая», – добавил генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро. До этого власти Германии решили засекретить  информацию о поставках оружия на Украину.

    Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    11 июля 2025, 21:47 • Новости дня
    Захарова обвинила поставщиков оружия Киеву в спонсировании терроризма

    Захарова заявила о соучастии поставщиков оружия Киеву в убийствах мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала действия стран, продолжающих поставки вооружений Киеву, несмотря на факты гибели мирных жителей и разрушений.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила поставщиков вооружения киевскому режиму в поддержке террористов и соучастии в убийствах мирных граждан, передает ТАСС.

    Захарова заявила: «Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой».

    Заявление было сделано в контексте недавней атаки ВСУ по Алешкам в Херсонской области, в результате которой пострадал пятиэтажный жилой дом.

    Захарова подчеркнула, что ответственность за последствия подобных атак лежит не только на Киеве, но и на всех, кто обеспечивает его оружием. По ее словам, поставки вооружения позволяют киевскому режиму продолжать обстрелы гражданских объектов и приводят к новым жертвам среди мирного населения.

    В Алешках Херсонской области после авиаудара обрушился жилой пятиэтажный дом. В результате авиаудара по жилому дому в Алешках возникли завалы, под которыми могут находиться десятки человек.


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    12 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Офицер сообщил о 90% техники НАТО у ВСУ под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ на сумском направлении практически полностью используют технику, поставленную странами НАТО, а среди личного состава замечены военнослужащие из нескольких европейских государств, сообщил старший офицер батареи гаубичного дивизиона 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Ораз.

    90% техники, используемой Вооружёнными силами Украины на сумском направлении, поставлено странами НАТО, передает ТАСС. Об этом рассказал старший офицер батареи гаубичного дивизиона 30-го мотострелкового полка с позывным Ораз.

    По словам военного, на этом участке фронта сконцентрирована не только западная техника, но и личный состав. Он отметил: «Живая сила противника тоже состоит из солдат из стран НАТО. Там есть и поляки, и грузины, и румыны, и французы, и англичане».

    Офицер подчеркнул, что иностранное присутствие на линии боевого соприкосновения заметно усилилось, что влияет на характер и интенсивность боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней ничего особенного. Специалисты российского ОПК отметили, что бронетехника НАТО отличается излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции. Сотрудники холдинга «Высокоточные комплексы» провели знакомство с бронемашинами западного образца.

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    12 июля 2025, 08:03 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь были ликвидированы десятки беспилотников, атаковавших различные российские регионы, включая Брянскую, Ростовскую и Курскую области, сВ разных регионах России ночью были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотника, из них 16 – над Брянской областью.ообщили в Минобороны России.

    В ночь на 12 июля силы ПВО России уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, больше всего дронов – 16 – сбито над Брянской областью. Еще пять аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Воронежской и Краснодарской областями, а также над Азовским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за ночь сбили девяносто один украинский беспилотник. Один из украинских беспилотников был нейтрализован в небе над Смоленской областью. В результате атаки украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель.

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