Словацкий депутат подтвердил поездку Фицо на День Победы в Москву

Tекст: Вера Басилая

Депутат от партии Фицо Ян Рихтер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о частых отменах мероприятий в рабочем графике премьер-министра в последние дни, заявил, что лидер Словакии поедет в Москву, визит он не отменял, передает РИА «Новости».

Депутат добавил, что на отмену некоторых запланированных ранее мероприятий могли повлиять объективные причины, в том числе состояние здоровья Фицо после перенесенных операций.

По словам Рихтера, отмена отдельных встреч не означает, что глава правительства не способен исполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что слухи о серьезном ухудшении состояния Фицо не соответствуют действительности.

Ранее СМИ сообщали. что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил несколько рабочих мероприятий без объяснения причин.