Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Словацкий депутат подтвердил поездку Фицо на День Победы в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на отмены ряда рабочих мероприятий, сообщил депутат парламента Словакии Ян Рихтер.
Депутат от партии Фицо Ян Рихтер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о частых отменах мероприятий в рабочем графике премьер-министра в последние дни, заявил, что лидер Словакии поедет в Москву, визит он не отменял, передает РИА «Новости».
Депутат добавил, что на отмену некоторых запланированных ранее мероприятий могли повлиять объективные причины, в том числе состояние здоровья Фицо после перенесенных операций.
По словам Рихтера, отмена отдельных встреч не означает, что глава правительства не способен исполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что слухи о серьезном ухудшении состояния Фицо не соответствуют действительности.
Ранее СМИ сообщали. что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил несколько рабочих мероприятий без объяснения причин.