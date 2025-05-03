Tvnoviny: Фицо отменил встречи в мае из-за проблем со здоровьем

Tекст: Вера Басилая

По информации портала Tvnoviny, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни несколько раз отменял запланированные встречи и публичные мероприятия. передает ТАСС.

В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи и не отработал ночную смену на хлебозаводе в городе Нитре, хотя ранее планировал продемонстрировать поддержку трудящимся.

Причины изменений в графике политика не уточняются, пишет портал. Однако ранее отмены встреч, например, с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, связывались с состоянием здоровья Фицо.

Во время недавнего выступления в парламенте премьер-министр публично признал, что не до конца оправился от ранений и ему предстоит еще несколько операций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прервал официальный визит в Соединенные Штаты из-за ухудшения состояния здоровья.

До этого он заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая, если только с ним что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии.