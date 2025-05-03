Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Tvnoviny: Фицо отменил встречи в мае из-за проблем со здоровьем
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз за последние дни отменил публичные мероприятия, в том числе участие в первомайских торжествах после пережитого покушения, сообщает портал Tvnoviny.
По информации портала Tvnoviny, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни несколько раз отменял запланированные встречи и публичные мероприятия. передает ТАСС.
В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи и не отработал ночную смену на хлебозаводе в городе Нитре, хотя ранее планировал продемонстрировать поддержку трудящимся.
Причины изменений в графике политика не уточняются, пишет портал. Однако ранее отмены встреч, например, с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, связывались с состоянием здоровья Фицо.
Во время недавнего выступления в парламенте премьер-министр публично признал, что не до конца оправился от ранений и ему предстоит еще несколько операций.
Ранее президент Сербии Александр Вучич прервал официальный визит в Соединенные Штаты из-за ухудшения состояния здоровья.
До этого он заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая, если только с ним что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии.