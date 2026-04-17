В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

Все шумят про секретное, в обход дипломатических каналов, письмо, которое, согласно Wall Street Journal, Рауль Кастро-внук вроде как написал Трампу, но оно было изъято, когда кубинский гонец-бизнесмен был остановлен на границе США в Майами и отправлен восвояси.

Сообщается, что в письме было нечто про опции с инвестициями/послаблением санкций (но также говорилось о том, что Кубе есть, как ответить на потенциальное вторжение).

С одной стороны, всё вроде сходится. Во-первых, введённая Трампом ещё и топливная блокада Кубу реально удушает. Во-вторых, Рауль Гильермо Гонсалес Кастро – не только внук Рауля Кастро (а также его помощник-телохранитель), но и сын генерала Родригеса, который был женат на дочери Рауля Кастро Деборе и возглавлял GAESA.

Это – такое бизнес-крыло кубинского, считай, всесильного Министерства революционных вооружённых сил, которое долгие годы возглавлял Рауль-дед. Активы, по разным оценкам, от 1 до 11 миллиардов долларов. И это – активы не абстрактные, а эмпирические. То есть, те, что можно «пощупать» (обычно говорится об отелях, туристических автобусах и т.п)

И, да: Рауль-внук был замечен на Секретариате ЦК и последовавшей пресс-конференции кубинского первого секретаря ЦК и президента Диаса-Канеля, когда тот впервые сказал, что есть некие контакты с американцами.

Но появление такой новости про письмо от Рауля-внука ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 г. гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майамских… По мне, что-то не сходится.

Следим.

