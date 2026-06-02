Семьи украинских десантников обвинили командование ВСУ во лжи о местах гибели

Tекст: Алексей Дегтярёв

Родственники солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ требуют от командования бригады не искажать информацию о местах гибели военнослужащих, пояснил источник РИА «Новости».

Вдовы погибших полагают, что офицеры намеренно идут на обман, чтобы скрыть существенные изменения линии фронта в этом регионе, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Сумской области.

Офицеры 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывались вывозить тела погибших бойцов с позиций возле Садков для занижения статистики потерь.

В этом же регионе военное руководство перестало выдавать родственникам тела скончавшихся в госпиталях солдат.