Командование ВСУ отказалось эвакуировать тела погибших у Садков

Tекст: Валерия Городецкая

«В 80-й одшбр командование не вывозит тела с позиций возле Садков, чтобы занизить статистику потерь», – отметил источник ТАСС.

По его данным, родственники военнослужащих 80-й бригады направили коллективное обращение государственным органам Украины с просьбой о содействии в поиске пропавших без вести. В обращении говорится, что число пропавших без вести по сравнению с погибшими в этом подразделении значительно выше, чем в других.

Собеседник агентства добавил, что большинство тел погибших остаются в лесных массивах возле Садков. «Для чего это делается? Чтобы потом их забирали уже российские солдаты и отправляли в заморозку?», – задался он риторическим вопросом.

Кроме того, собеседник рассказал, что командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов. По словам родственников военнослужащих этого полка, командиры не принимают мер по спасению, а после гибели групп объявляют их пропавшими без вести, несмотря на то, что были свидетелями их уничтожения.

Родственники бойцов 425-го полка уже обратились к Минобороны и СБУ Украины с жалобами на действия командования, однако, по данным источника агентства, обращение не принесет результата, поскольку командование подобных подразделений пользуется поддержкой киевского руководства и часто получает награды.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.