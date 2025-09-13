  • Новость часаПри взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека
    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    13 сентября 2025, 20:40 • Новости дня

    Стало известно о сокрытии потерь ВСУ возле Садков

    Командование ВСУ отказалось эвакуировать тела погибших у Садков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    «В 80-й одшбр командование не вывозит тела с позиций возле Садков, чтобы занизить статистику потерь», – отметил источник ТАСС.

    По его данным, родственники военнослужащих 80-й бригады направили коллективное обращение государственным органам Украины с просьбой о содействии в поиске пропавших без вести. В обращении говорится, что число пропавших без вести по сравнению с погибшими в этом подразделении значительно выше, чем в других.

    Собеседник агентства добавил, что большинство тел погибших остаются в лесных массивах возле Садков. «Для чего это делается? Чтобы потом их забирали уже российские солдаты и отправляли в заморозку?», – задался он риторическим вопросом.

    Кроме того, собеседник рассказал, что командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов. По словам родственников военнослужащих этого полка, командиры не принимают мер по спасению, а после гибели групп объявляют их пропавшими без вести, несмотря на то, что были свидетелями их уничтожения.

    Родственники бойцов 425-го полка уже обратились к Минобороны и СБУ Украины с жалобами на действия командования, однако, по данным источника агентства, обращение не принесет результата, поскольку командование подобных подразделений пользуется поддержкой киевского руководства и часто получает награды.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    13 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН

    Обвинение России в инциденте в Польше поддержали 46 из 193 членов ООН

    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительства стран, подписавших заявление, утверждают, что Россия 19 раз нарушала воздушное пространство Польши, а своей «провокацией» 10 сентября якобы способствовала «эскалации конфликта» на Украине.

    Как передает ТАСС, кроме Польши заявление, обвиняющее Россию в нарушении воздушного пространства республики, – Австрия, Венгрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Южная Корея, Украина, США,  Франция и Япония.

    Зачитавший заявление от ряда стран замглавы МИД Польши Марчин Босацкий, до этого в ходе выступления на заседании СБ ООН, что организация должна «отреагировать на преступные действия России единым, недвусмысленным и немедленным осуждением». Он выразил надежду, что Россия возьмет на себя полную ответственность в инциденте и объяснит причины подобного.

    В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками»  надломил отношения Польши и США.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете». По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    13 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    @ Global Loom Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский профессор Джеффри Сакс рассказал о частном разговоре с французским лидером, в котором тот возложил ответственность за украинский кризис на НАТО.

    Сакс сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в личной беседе обвинил НАТО в возникновении кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил: это произошло после того, как Макрон вручил ему орден Почетного легиона.

    «Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война – вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно», – процитировал Сакс французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене премьер-министра Франции Франсуа Байру. Президенту Франции Эммануэлю Макрону грозит политический кризис после ухода Байру. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила, что страной управляют «ослы».

    12 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    @ Telegram-канал Постпредства России при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании СБ ООН в связи с появлением в воздушном пространстве Польши более десятка БПЛА постоянный представитель России при организации Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    «Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», – отметил во время выступления Небензя.

    Российский дипломат указал на то, что демонстрируемые Польшей повреждения дома якобы от взрывной части БПЛА сомнительны, так как больше похожи на повреждения от частей сбитого дрона, а боевая повредила бы постройку значительно сильнее. Показателен и эпизод с найденным БПЛА на сельскохозяйственном поле.

    По словам Небензи, он больше похож на дрон, который потерял ход и упал из-за  техсбоя или работы средств РЭБ.

    В отношении деятельности российских военных в ночь на 10 сентября, постпред сообщил, что ВС России наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Там производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику ВСУ, выпускали двигатели и электронные комплектующие к ним.

    «Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 км, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», – заявил он.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками» надломил отношения Польши и США.

    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Коломийцей, Калиновского Днепропетровской области, Червоного и Дорожнянки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 240 военнослужащих и 155-мм америкаснкую гаубицу М777. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Чугуновкой и Артельным Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складсов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолов, Глушковки Харьковской области, Крымков и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и «Иностранного легиона» у Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области.

    13 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сектантских ритуалах «Азова»
    Пленный ВСУ рассказал о сектантских ритуалах «Азова»
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Федотов сообщил о ритуалах, проводимых в группировке «Азов» (признана террористической, запрещена в России).

    По его словам, бойцы становятся строем, ударяют себя в грудь характерным для нацистов жестом и читают специальную молитву: «Украина святая маты героям», передает ТАСС.

    «Говорят, ты должен выучить эту молитву обязательно, потому что они националисты. Своего рода секта получается», – заявил пленный. Федотов отметил, что сам копировал националистические ритуалы, чтобы «просто влиться в коллектив».

    Пленный рассказал, что в группировку сейчас принимают всех подряд, включая дезертиров и бывших заключенных, из-за необходимости пополнения личного состава. По его оценке, потери в рядах ВСУ по всем направлениям остаются высокими, однако эта информация скрывается командованием.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный предложил заменить гуманитарную подготовку в школах на изучение подвига националистического формирования «Азов».

    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    13 сентября 2025, 17:58 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше

    Аналитик Меркурис: Зеленский мог устроить провокацию с БПЛА в Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский геополитический аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    По его словам, мотивом такой акции могла стать попытка добиться поставок западных систем ПВО и авиации, передает РИА «Новости».

    Во время эфира YouTube-канала The Duran Меркурис описал возможный сценарий: Зеленский, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) и глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список экстремистов и террористов) могли принять решение собрать все имеющиеся дроны и отправить их в Польшу после мощной атаки России по западной Украине.

    Меркурис процитировал возможную логику переговоров украинского руководства: «А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО».

    Эксперт подчеркнул, что у Зеленского, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    13 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Минфин США приветствовал усилия G7 использовать активы России для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время телефонного разговора с министрами финансов стран G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа о том, что партнеры США должны присоединиться к ним и ввести тарифы для стран, покупающих нефть у России, если привержены цели завершить украинский конфликт.

    Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир приветствовали обязательства министров финансов G7 усилить санкционное давление и изучить возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины, сказано в заявлении американского ведомства.

    «Только объединив усилия, которые перекроют источники доходов, финансирующих военную машину (российского президента Владимира) Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили Бессент и Грир.

    Они отметили, что смелое руководство президента Трампа уже привело к ряду действий против покупателей российской нефти.

    «Нас воодушевляют заверения наших коллег из стран G7 в том, что они привержены прекращению этой войны, и мы надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот критический момент», – сказано в релизе.

    Напомним, в пятницу министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    12 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Посольство России заявило о бесполезности отправки французских истребителей в Польшу

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Решение Франции направить три истребителя Rafale в Польшу после недавнего инцидента с БПЛА не приведет к снижению напряженности в регионе, передает ТАСС. Такое заявление сделали в посольстве России во Франции.

    В дипломатическом представительстве подчеркнули, что действия Парижа вызывают особую обеспокоенность, поскольку не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Они отметили: «Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Дональд Трамп отреагировал на падение беспилотников в Польше сдержанно, поскольку данные американской разведки не подтверждают версию о якобы российской провокации и у него есть более важные внутренние проблемы.

    Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии после инцидента с беспилотником в Польше.

    13 сентября 2025, 00:47 • Новости дня
    Министры финансов G7 обсудили варианты давления на сторонников России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) на встрече в пятницу обсудили возможные меры в отношении стран, которые, по их мнению, способствуют продолжению военных действий в ходе украинского конфликта, о чем сказано в заявлении министерства финансов Канады, передает Reuters.

    «Министры обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, в отношении тех, кто способствует военным возможностям России», – сказано в заявлении по итогам встречи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министры финансов стран G7 собирались  рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что решение о введении пошлин на индийские товары связано с закупками Нью-Дели российской нефти.

    13 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Марочко: ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции:  это Купянск-Южный и Заосколье», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что ВС России зачищают местность в указанных районах и закрепляются на позициях в Купянске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. Кроме того, ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области.


    13 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали переброску резервов ВСУ к Купянску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское командование может направить дополнительные силы к Купянску в ответ на продвижение российских военных по газопроводу, сообщают украинские СМИ.

    Причиной может послужить операция российских военных «Труба-3», в ходе которой они продвинулись по газопроводу к этому городу, пишет издание «Страна», передает «Российская газета».

    Авторы материала отмечают, что усиление этого участка приведет к ослаблению других позиций украинских войск. В издании добавили, что при возникновении проседания на других направлениях командование будет вынуждено вновь перебрасывать военных, что может повторяться и далее.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Сообщалось, что ВС России вытеснили ВСУ из части Купянска.

