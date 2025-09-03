Российские силовые структуры: ВСУ теряют за месяц более 11 тыс. военных

Tекст: Дарья Григоренко

По их данным, реальные потери украинских военных существенно выше официально озвучиваемых цифр, передает ТАСС.

Ранее украинский волонтер Тарас Чмут в эфире телемарафона сообщал, что ВСУ ежедневно теряют около 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести. Он также заявил, что ежемесячно на Украину мобилизуют до 30 тыс. человек, однако только 10 тыс. из них попадают на передовую.

«Согласно его логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3 тыс. в месяц, а также примерно 8 тыс. раненых. Однако реальность такова, что фронт ВСУ трещит по швам, принудительная мобилизация не прекращается и людей пачками гребут на фронт. А статистика потерь даже еще и занижена», – заявил источник.

Он добавил, что источники данных Чмута неизвестны, ведь только за последнюю неделю в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ. По словам представителя силовых структур, Чмут озвучил эти цифры, чтобы оправдать работу территориальных центров комплектования, успокоить население и мотивировать людей добровольно вступать в ряды ВСУ.

Также сообщается, что Чмут предложил создать при президенте Украины специальную группу, ответственную за мобилизацию, а также повысить довольствие украинских военных.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%.

В среду в Минобороны сообщили, что подразделения российских группировок войск нанесли поражение украинским военным формированиям на ряде направлений, уничтожив более 1,3 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.