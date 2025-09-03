  • Новость часаМинобороны заявило о контроле половины Купянска
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    3 сентября 2025, 13:49 • Новости дня

    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки превысили 1,3 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения российских группировок войск нанесли поражение украинским военным формированиям на ряде направлений, уничтожив более 1,3 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Варачино, Могрицы, Пролетарского и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском и Удами Харьковской области.

    Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, броннмашину и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, два склада с боеприпасами и восемь складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровской Андреевки, Глинского, Купянска Харьковской области и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Ильиновки, Константиновки, Николаевки и Платоновки ДНР.

    При этом противник потерял свыше 200 военнослужащих, две броне машины и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Веселого, Грузского, Золотого Колодезя и Новотроицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, семь бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Березового, Калиновского и Сосновки Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял до 225 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Антоновки, Никольского, Львово Херсонской области, Белогорья и Степногорска Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду Минобороны заявило о контроле половины Купянска.

    Кроме того ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК Украины.

    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    2 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    @ БелТа/ТАСС

    Венгрия и Словакия не ограничены действиями контрактов с Украиной. Принять решение об остановке поставок электроэнергии или газа на Украину эти европейские страны теоретически могут, однако их останавливает давление со стороны Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    «Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

    «Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

    «Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

    «Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

    Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

    Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

    Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

    3 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    2 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине сделал несколько важных выводов, которые планирует озвучить Владимиру Зеленскому в пятницу.

    Фицо уточнил, что встреча с главой киевского режима была запланирована ранее, и он намерен передать Зеленскому свои «выводы и послания» по итогам диалога с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, его разговор с Путиным состоялся на полях форума в Пекине во вторник и проходил уже после завершения официальной части мероприятия. Фицо подчеркнул, что основное внимание в беседе было уделено конфликту на Украине и перспективам его завершения.

    Политик также сообщил, что Владимир Путин проинформировал его о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Фицо отметил, что считает этот разговор важным для оценки перспектив урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее премьер Словакии выступил за стандартизацию отношений с Россией.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.

    3 сентября 2025, 01:45 • Новости дня
    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине

    Лавров: Для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовым образом признать возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».

    Министр выделил еще три условия: устранение угроз безопасности России, возникших из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс; восстановление прав русскоязычного населения в районах, контролируемых Киевом; а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Лавров напомнил, что такие параметры были отражены в декларации независимости Украины 1990 года.

    По его словам, «должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».

    Глава МИД отметил, что Россия по-прежнему рассматривает мирное урегулирование как приоритет. Он указал, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были проведены три раунда переговоров в Стамбуле, где стороны добились прогресса по обмену военнопленными и возвращению тел погибших. «Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», – добавил Лавров.

    Он также напомнил о более ранних переговорах в Белоруссии и Турции. «Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – напомнил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России. Путин заявил, что Россия считает возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым и видит в этом угрозу безопасности страны в долгосрочной перспективе.

    3 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошло несколько серий взрывов, взрывы звучат и в других городах и регионах страны, сообщают украинские СМИ.

    В частности, сообщается о взрывах в Вышгороде Киевской области. Также взрывы прозвучали в Луцке (Волынская область) и Ровно (Ровненская область). Взрывы зафиксированы во Львове и Хмельницком, а также во Львовской и Хмельницкой областях. Кроме того, взрывы произошли в Полтавской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название – Кропивницкий) , передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в воздух были подняты российские ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, «около 100 ударных дронов атакуют» Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.


    3 сентября 2025, 05:43 • Новости дня
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину

    Постпред США при НАТО Уитэкер: В Европе не хотят направлять войска на Украину

    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны не хотят направлять войска на Украину в рамках мирного процесса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «У наших союзников нет политической воли сделать все необходимое», – приводит слова Уитэкера РИА «Новости».

    Он заявил, что европейцские страны могли бы «направить войска», но «никто не хочет этого делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Европы продолжают настаивать на размещении на Украине европейских военных. Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину.


    3 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль примерно над 50% территорий города Купянска в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В качестве подтверждения министерство опубликовало кадры пролета над городом с беспилотников. Запись размещена в Telegram-канале ведомства.

    Российские военные в ролике заметны в центре Купянска, в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе у администрации города.

    Кроме того, бойцы ВС России запечатлены у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической, а также у телевышки на улице 1-го Мая.

    Ведомство отметило, что группировка «Запад» продолжает освобождать город от украинских боевиков.

    Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на Купянском направлении наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Между тем замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жители Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных.

    2 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) направила в суд требование о прекращении юридического существования Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    О подаче иска заявил на брифинге глава ведомства Виктор Еленский, передает ТАСС.

    «ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», – сказано в заявлении, опубликованном по итогам брифинга на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

    В августе прошлого года парламент на Украине принял закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запретом деятельности УПЦ офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей СВО.

    2 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    УПЦ подала в суд встречные иски против властей Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Каноническая Украинская православная церковь направила в суд целый ряд встречных исков по делу о прекращении своей деятельности на территории страны.

    Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд сразу несколько исков в ответ на требование Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) о прекращении деятельности церкви, сообщает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

    «Попутно скажу, что сама киевская митрополия подала несколько исков в ответ. Она оспаривает предписание и другие вещи», – заявил Еленский. По его словам, УПЦ оспаривает предписания и действия украинских властей, связанные с попыткой прекратить деятельность канонической церкви на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) направила в суд требование о прекращении юридического существования Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    2 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В четверг планируется возвращение пятерых граждан России с территории Украины, а также отправка на Украину еще пяти человек для воссоединения с родственниками.

    Пятерых граждан России, находящихся на Украине, 4 сентября вернут на родину, сообщает РИА «Новости». По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, еще пятеро человек получат возможность отправиться к своим близким на Украину.

    Москалькова уточнила, что 3 сентября в Доме прав человека в Москве состоится встреча российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения с родными. Она подчеркнула: «Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину…».

    После встречи в Москве все участники совместно отправятся на белорусско-украинскую границу, где 4 сентября в Гомельской области Беларуси пройдет долгожданная встреча семей. В мероприятии примут участие представители Международного комитета Красного Креста и официальные лица Беларуси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    3 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    За ночь над Россией сбили 105 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со вторника на среду над российской территорией перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    С 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября над Ростовской областью сбили 25 украинских дронов, над Брянской – 24 дрона, над Кубанью – 20, над Черным морем – 15, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Калужской областью уничтожили 10 дронов, над Крымом – восемь, над Азовским морем – два, и один – над Смоленской областью.

    Все пораженные БПЛА относились к самолетному типу, указало ведомство.

    Ночью в Ростовской области перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников.

    Над Смоленской областью сбили один беспилотник.

    3 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

    Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

    На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

    По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

    В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

    Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

    Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

    Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

    До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

  О газете
