Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Варачино, Могрицы, Пролетарского и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском и Удами Харьковской области.

Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, броннмашину и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, два склада с боеприпасами и восемь складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровской Андреевки, Глинского, Купянска Харьковской области и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Ильиновки, Константиновки, Николаевки и Платоновки ДНР.

При этом противник потерял свыше 200 военнослужащих, две броне машины и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад матсредств.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Веселого, Грузского, Золотого Колодезя и Новотроицкого ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, семь бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Березового, Калиновского и Сосновки Днепропетровской области.

Противник при этом потерял до 225 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с материальными средствами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Антоновки, Никольского, Львово Херсонской области, Белогорья и Степногорска Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в среду Минобороны заявило о контроле половины Купянска.

Кроме того ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК Украины.