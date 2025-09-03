Минобороны заявило о контроле половины Купянска

Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы

«Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

«Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

«Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.