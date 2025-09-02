Военные ВСУ из бригады «Азова» ранили себя для ухода с фронта

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, российские силовики сообщили о случаях самострелов среди военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют члены «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).

По их данным, бойцы специально ранят себя, чтобы не участвовать в боях. В пример приводится солдат с позывным Выходной, который выстрелил себе в ногу, и еще один боец с позывным Труня, признавшийся командиру в страхе погибнуть и также выстреливший в себя.

Силовики указали, что подобные эпизоды не единичны и участились на купянском направлении из-за тяжелого положения подразделений ВСУ на этом участке фронта. Они отметили, что ситуация в районе Купянска остается крайне сложной для украинских формирований.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что соединения и воинские части группировки «Запад» почти полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО. В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» и иностранные наемники. Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов».