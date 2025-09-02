Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Силовики сообщили о самострелах в бригаде «Азова» под Купянском
Военные ВСУ из бригады «Азова» ранили себя для ухода с фронта
На купянском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, куда входят националисты «Азова», наносят себе ранения, чтобы избежать службы.
Как передает ТАСС, российские силовики сообщили о случаях самострелов среди военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют члены «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).
По их данным, бойцы специально ранят себя, чтобы не участвовать в боях. В пример приводится солдат с позывным Выходной, который выстрелил себе в ногу, и еще один боец с позывным Труня, признавшийся командиру в страхе погибнуть и также выстреливший в себя.
Силовики указали, что подобные эпизоды не единичны и участились на купянском направлении из-за тяжелого положения подразделений ВСУ на этом участке фронта. Они отметили, что ситуация в районе Купянска остается крайне сложной для украинских формирований.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что соединения и воинские части группировки «Запад» почти полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО. В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» и иностранные наемники. Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов».