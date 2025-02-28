  • Новость часаГенерала Попова решили отправить в СИЗО
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    Покушение на митрополита Тихона подтвердило антихристианскую сущность режима Зеленского
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Узбекистан пригласил мигрантов вернуться для строительства Нового Ташкента
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве
    Соглашение о ресурсах на Украине назвали ловушкой для США
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    107 комментариев
    28 февраля 2025, 18:54 • Новости дня

    В Германии начато расследование из-за нацистских символов боевиков «Азова»

    В Германии начато расследование из-за нацистских символов боевиков «Азова»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

    Расследование возглавляет прокуратура Бранденбурга, оно было начато после того, как стало известно о возможной вербовке и использовании нацистской символики, сообщает РИА «Новости».

    Интервью немецкого таблоида Bild с представителем 12-й интернациональной бригады батальона, расквартированной в отеле Бранденбурга, вызвало интерес полиции. В ролике на форме военных были обнаружены нацистские символы, что противоречит законам Германии. Представитель бригады Петер Р., немецкий наемник, сообщил, что они искали поддержку среди населения, но отверг обвинения в неонацистских настроениях как «пропаганду».

    Полиция подтвердила начало расследования, однако отказалась предоставить дополнительную информацию в интересах следствия. Тем временем прокуратура Потсдама не смогла подтвердить ведение дела, но пообещала его пересмотреть при наличии номера дела, заведенного судом или полицией.

    На данный момент неизвестно, остались ли националисты в Германии или вернулись на Украину. Ранее их выступление в Берлине было отменено из-за протестов левых политических сил. Журналист Юлиан Репке из Bild, известный своими дружескими связями с бригадой, также упоминал о своих визитах на Украину.

    Ранее сообщалось, что бывшие участники националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) были обучены в Норвегии в обстановке строжайшей секретности.

    28 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий

    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий, сообщил Госдеп. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи.

    Американское ведомство назвало встречу «конструктивной». США озвучили обеспокоенности в связи с доступом к банковским услугам и наймом контрактных работников. Также представители США подчеркнули необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

    Представители двух стран «договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем». Дата и место новых переговоров определят дополнительно, передает РИА «Новости».

    Ранее военкор Александр Коц указывал, что переговоры продолжались более шести часов, но стороны не сделали «ни одного заявления». «Вся эта болтовня на камеры – лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», – заявил он в Telegram, отметив, что не было «утечек» и сообщений «осведомленных источников Блумберг или Политико».

    Напомним, переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений. Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.

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    27 февраля 2025, 20:45 • Новости дня
    Названа возможная причина смерти актера Хэкмена, его жены и собаки

    TMZ: Джин Хэкмен и его семья могли погибнуть из-за отравления угарным газом

    Названа возможная причина смерти актера Хэкмена, его жены и собаки
    @ MARK J. TERRILL/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Джин Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом, сообщает портал TMZ со ссылкой на дочь актера Элизабет Хэкмен.

    Портал TMZ сообщил, что Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и их собака могли стать жертвами отравления угарным газом, передает Ura.Ru. Об этом заявила дочь актера Элизабет Хэкмен. «Элизабет Джин Хэкмен рассказала, что семья не уверена, но считает, что причиной смерти могли стать ядовитые газы», – приводит портал слова дочери актера.

    Кроме того, Элизабет Хэкмен отметила, что правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

    Напомним, в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп продлил санкции против России
    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Коментарии (57)
    28 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Арестованы двое подозреваемых: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они намеревались заложить самодельное взрывное устройство в Сретенском монастыре, где проживает митрополит, передает РИА «Новости».

    Попович должен был доставить взрывное устройство в храм. При этом в телефонах задержанных обнаружены более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

    В ходе допроса Денис Попович рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой убийства его родственников. Он, уроженец Черновцов, согласился следить за передвижениями митрополита Тихона, а затем выполнить задачу по его ликвидации.

    На видеозаписях задержания видно, как задержанные дают показания, признаваясь в подготовке теракта и оказывая содействие следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    28 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

    Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Радикальная позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении европейских партнеров может заставить их пойти на отчаянные шаги, которые перевернут ситуацию с ног на голову – как в переговорах по украинскому урегулированию, так и в отношениях Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее американский лидер провел встречу с британским премьером Киром Стармером.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

    «Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

    «Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

    «Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

    «Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

    В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

    «Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

    Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times,  в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

    Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

    Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.

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    28 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США

    Медведчук обвинил Зеленского в продаже Украины из-за соглашения по ископаемым с США

    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соглашение Украины с США по редкоземельным металлам ознаменовало начало процесса раздела страны, поскольку большая часть ценных ресурсов теперь находится на неподконтрольных Киеву территориях, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

    По словам Медведчука, именно президент Украины Владимир Зеленский инициировал этот процесс. Политик считает, что Зеленский, стремясь продать украинские недра, не учитывает интересы граждан, и попал в ловушку президента США Дональда Трампа, который, по словам Медведчука, будет диктовать условия, передает РИА «Новости».

    Медведчук также отметил, что на Украине нет заявленных Зеленским ископаемых в достаточном объеме. По его данным, стоимость залежей на неподконтрольных Киеву территориях составляет не менее 12,4 трлн долларов. Россия контролирует 63 процента угольных месторождений и значительные доли других ресурсов.

    Политик подчеркнул, что политика Зеленского уже привела к огромным потерям каменного угля. После февраля 2022 года 41 месторождение перешло под контроль России, общие запасы угля на Украине составляют 33,873 млрд тонн. Ситуация с газом и нефтью также ухудшается, добавил Медведчук, отметив утрату контроля над более чем 50 месторождениями.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом.

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    27 февраля 2025, 22:45 • Новости дня
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией».

    Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер отметил, что Соединенные Штаты всегда могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Тогда президент США шутливо поинтересовался у него, способна ли Великобритания «справиться с Россией самостоятельно». Это вызвало смех журналистов. Сам премьер-министр лишь улыбнулся, не дав ответа, передает ТАСС.

    В четверг в Вашингтоне состоялась встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая, на что американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно».

    Глава американского государства считает, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

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    27 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Блогера Венгалби задержали в Москве за попытку дать взятку инспектору ДПС

    Блогера Венгалби задержали в Москве при попытке дать взятку инспектору ДПС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Ахмед Венгалби был задержан в Москве за попытку дать взятку сотруднику ДПС в 100 тыс. рублей, чтобы избежать административного протокола за вождение в состоянии опьянения, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    В Москве был задержан блогер Ахмед Венгалби, который пытался дать взятку сотруднику ДПС, передает РИА «Новости».

    Он предложил 100 тыс. рублей инспектору дорожной полиции, чтобы избежать административного протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор отказался от денег, и блогер был задержан на месте.

    В отношении Венгалби возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также будет избрана мера пресечения.

    Ранее мировой судья в Москве приговорил блогера Эльдархана Мамаева к 15 суткам ареста за езду по тротуарам Патриарших прудов без водительских прав и агрессивное поведение. До этого блогер Эдуард Биль, известный как Эдвард Бил, отбыл наказание за ДТП в центре столицы и вышел на свободу.

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    28 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    @ Xander Heinl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не понадобится в случае с Украиной.

    На пресс-конференции в Белом доме, проведенной совместно с премьер-министром Британии Киром Стармером, Трамп выразил свою позицию относительно применения пятой статьи Устава НАТО на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что поддерживает положение о коллективной безопасности, но не видит необходимости в его реализации в случае отправки американских войск на Украину.

    Трамп выразил уверенность в мирном разрешении ситуации и отсутствии угроз, требующих вмешательства НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще». Также глава американского государства заявил, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

    Коментарии (10)
    28 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами

    Стармер заявил о готовности Британии разместить «силы на земле и самолеты в воздухе» в рамках урегулирования на Украине

    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования, заявил британский премьер Кир Стармер.

    «Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку», – приводит слова Стармера РИА «Новости».

    Стармер подчеркнул, что сотрудничество с союзниками является единственным путем к достижению долгосрочного мира в регионе.

    Он также рассказал, что в 2025 году Британия планирует предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Он отметил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

    Кроме того, Стармер выразил согласие с мнением о необходимости более активного участия Европы в поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. США считают, что сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, прежде чем обсуждать отправку «миротворцев».

    Коментарии (24)
    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    Коментарии (27)
    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    28 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запасы тория на китайских месторождениях могут значительно превышать прежние оценки, что позволит обеспечить страну топливом на 60 тыс. лет, как стало известно из рассекреченного геологического доклада.

    Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что объем запасов тория на китайских месторождениях может быть значительно выше, чем ранее считалось. В одном только районе Баян-Обо во Внутренней Монголии находится до 1 млн тонн этого металла. Торий дает возможность получить в 200 раз больше энергии, чем уран. По оценкам, этого объема хватит для обеспечения КНР топливом на 60 тыс. лет, передает ТАСС.

    Китайский геолог, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул: «Более века страны ведут войны за ископаемое топливо. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами».

    Согласно данным SCMP, в отходах от добычи железной руды в Баян-Обо содержится достаточно тория, чтобы покрыть потребности домохозяйств США в энергии более чем на тысячу лет. К 2029 году в пустыне Гоби планируется запуск первой в мире электростанции на расплавленной соли тория мощностью до 10 мегаватт.

    Геологическое исследование 2020 года выявило 233 зоны с высоким содержанием тория по всему Китаю. Металл часто встречается вместе с редкоземельными элементами в таких регионах, как провинции Гуандун и Фуцзянь, а также на острове Хайнань. Основной преградой для массового использования тория остается необходимость применения большого количества кислоты и энергии при извлечении металла из руд.

    Китай располагает одними из крупнейших в мире запасов тория, но их точные объемы никогда не раскрывались. Ранее считалось, что их хватит на 20 тыс. лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия намерена существенно увеличить производство редкоземельных металлов в стране и даже готова сделать это в сотрудничестве с США. Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, получит технологическое преимущество. Сейчас неоспоримый победитель в этой гонке – Китай.

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