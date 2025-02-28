Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.2 комментария
В Германии начато расследование из-за нацистских символов боевиков «Азова»
Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).
Расследование возглавляет прокуратура Бранденбурга, оно было начато после того, как стало известно о возможной вербовке и использовании нацистской символики, сообщает РИА «Новости».
Интервью немецкого таблоида Bild с представителем 12-й интернациональной бригады батальона, расквартированной в отеле Бранденбурга, вызвало интерес полиции. В ролике на форме военных были обнаружены нацистские символы, что противоречит законам Германии. Представитель бригады Петер Р., немецкий наемник, сообщил, что они искали поддержку среди населения, но отверг обвинения в неонацистских настроениях как «пропаганду».
Полиция подтвердила начало расследования, однако отказалась предоставить дополнительную информацию в интересах следствия. Тем временем прокуратура Потсдама не смогла подтвердить ведение дела, но пообещала его пересмотреть при наличии номера дела, заведенного судом или полицией.
На данный момент неизвестно, остались ли националисты в Германии или вернулись на Украину. Ранее их выступление в Берлине было отменено из-за протестов левых политических сил. Журналист Юлиан Репке из Bild, известный своими дружескими связями с бригадой, также упоминал о своих визитах на Украину.
Ранее сообщалось, что бывшие участники националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) были обучены в Норвегии в обстановке строжайшей секретности.