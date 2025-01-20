Норвегия проводила обучение третьей штурмовой бригады ВСУ, состоявшей преимущественно из боевиков «Азова»

Tекст: Максим Попов

Аксенов отметил, что обучение проходило через переводчика. По его словам, одна из баз, на которой проводились тренировки, называлась «Чарли», передает РИА «Новости». «Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали», – сказал он.

Известно, что третья штурмовая бригада ВСУ была сформирована на основе отдельного отряда нацбата «Азов». В 2015 году СК возбудил уголовное дело против бойцов «Азова» по обвинению в похищении людей, истязании и применении запрещенных методов ведения войны. В 2022 году российские правоохранители сообщили о наличии неопровержимых доказательств совершения преступлений членами «Азова» и «Правого сектора*» против мирных жителей Донбасса.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев направил в Новоегоровку Луганской области боевиков батальона «Азов», которые принуждают украинских солдат воевать «под дулом автомата».







