7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Офицер сообщил о ликвидации наемников и националистов «Азова» в Заре
В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники, сообщил командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Искандер».
«Искандер» сообщил об уничтожении националистов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) и иностранных наемников при освобождении населенного пункта Заря, передает РИА Новости. По его словам, среди трофеев оказались шевроны «Азова», а среди погибших были и иностранцы – их определили по внешности.
Офицер отметил, что в Заре находились как хорошо подготовленные штурмовые подразделения, так и плохо обученные бойцы территориальной обороны ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение одной из бригад формирования «Азов». Житель Мариуполя рассказал о расстреле полицейского бойцами «Азова». Президент Украины Владимир Зеленский перестал обменивать пленных из состава «Азова».