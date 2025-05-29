Житель Мариуполя рассказал о расстреле полицейского бойцами ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, этот полицейский был поставлен «азовцами» («Азов», внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) наблюдать за передвижением российских сил, но, не выдержав лишений, попытался сдаться и получил семь пулевых ранений в спину, передает РИА «Новости».

Несмотря на тяжелые ранения, мужчина выжил, его позже вылечили, однако сейчас он содержится в СИЗО по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Моисеенко добавил, что после освобождения города он занялся поиском пропавших людей, для чего создал специальный Telegram-канал, куда поступали просьбы со всего мира. В условиях плохой связи ему приходилось пешком преодолевать десятки километров и использовать дрон для поиска погибших в разрушенных домах.

Он также сообщил, что в одном из районов Мариуполя снайперы и корректировщики огня из числа ВСУ и «азовцев» обстреливали мирных жителей, которые пытались набрать воду или покинуть город.

По словам Моисеенко, были случаи, когда украинские военные обстреливали российские колонны с продовольствием, а затем разрешали местным забирать продукты только в обмен на половину их количества.

Ранее бывший морпех ВСУ Денис Рашпля рассказал о приказе командира открывать огонь по гражданским на окраине Мариуполя.