Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
Южная группировка нанесла поражение бригаде «Азов»
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ) около Серебрянки, Васюковки, Веролюбовки, Дылеевки, Плещеевки и Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).
Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 боевиков. Уничтожены две станции РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA, склады боеприпасов и материальных средств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Юнаковки, Садков, Могрицы, Малой Рыбицы, Миропольского, Угроедов Сумской области и Избицкого Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Колодезным, Купянском, Шийковкой, Ковшаровкой Харьковской области и Карповкой ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник при этом потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортер и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус», израильская радиолокационная станция RADA и два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Миролюбовки, Зверево, Новой Полтавки, Яблоновки, Ульяновки, Димитрова и Красноармейска ДНР.
Противник потерял более 445 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Богатыря, Новополя, Вольного Поля ДНР и Гуляйполя Запорожской области.
Потери противника составили до 195 военнослужащих, два бронетранспортера и три орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Томарино, Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области.
Уничтожены до 100 военнослужащих, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, что накануне российские войска освободили Новое в ДНР, а днем ранее Дорошовку в Харьковской области.