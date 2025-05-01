Tекст: Мария Иванова

Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 боевиков. Уничтожены две станции РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA, склады боеприпасов и материальных средств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Юнаковки, Садков, Могрицы, Малой Рыбицы, Миропольского, Угроедов Сумской области и Избицкого Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Колодезным, Купянском, Шийковкой, Ковшаровкой Харьковской области и Карповкой ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортер и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус», израильская радиолокационная станция RADA и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Миролюбовки, Зверево, Новой Полтавки, Яблоновки, Ульяновки, Димитрова и Красноармейска ДНР.

Противник потерял более 445 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Богатыря, Новополя, Вольного Поля ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, два бронетранспортера и три орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Томарино, Токаревки, Антоновки и Белозерки Херсонской области.

Уничтожены до 100 военнослужащих, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, что накануне российские войска освободили Новое в ДНР, а днем ранее Дорошовку в Харьковской области.