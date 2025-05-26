Зеленский перестал обменивать «азовцев»

Крупнейший обмен пленными с Украиной прошел в пользу России

Tекст: Василий Стоякин

Самый крупный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной произошел стремительно. 16 мая состоялись переговоры в Стамбуле, 22 мая стороны получили списки на обмен, 23-25 мая в три приема произошел сам обмен. Помимо скорости, обращают на себя внимание два момента. И оба этих момента говорят о том, что обмен произошел и на условиях России, и в пользу России.

Во-первых, после завершения обмена командир 1-го корпуса Нацгвардии «Азов»* Денис Прокопенко выразил возмущение по поводу того, что среди обменянных не было ни одного «азовца»: «Это выглядит как издевательство. Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов – это нежелание россиян отдавать их». И действительно, ранее украинская сторона декларировала, что возвращение мотивированных нацистов из первого состава «Азова» – для Украины приоритет.

Зампредседателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в ответ заявил, что дело как раз в позиции российской стороны – было много отказов. Правда, тот же самый Юсов утверждал, что списки вообще не являлись предметом торга и обсуждений. Соврал он, впрочем, в обоих случаях.

После получения списки действительно предметом торга не являлись. Хотя Офис президента Украины и сообщил, что списки «изучаются», это было сделано для проформы, потому изучать начали 22 мая, а 23-го уже пошел обмен – какое уж тут изучение.

Однако ранее, в Стамбуле, формат списков наверняка обсуждался, и украинская сторона отсутствие в них «азовцев» проглотила. Приняла отказ России отдать киевскому режиму откровенных нацистов и военных преступников. Российская сторона эту проблему не комментировала, но можно предполагать, что по крайней мере часть «азовцев» отбывает наказание по уголовным статьям. Как показывает опыт Надежды Савченко, это не то чтобы исключает обмен, но требует отдельной процедуры.

Почему же украинская сторона не подняла скандал, как она это делает обычно? Прежде всего, дело в том, что Зеленский ведет свою игру с Трампом, и в рамках этой игры ему надо демонстрировать готовность к диалогу с Россией. Разумеется, договариваться Зеленский не собирается – ему нужна война до последнего украинца, но ему также нужно, чтобы Трамп не прекратил военную поддержку Украины. Для этого же нужно демонстрировать договороспособность. То есть соглашаться на те списки для обмена, которые предлагает Россия.

Другая причина – внутриполитическая. Политический лидер «Азова» Андрей Билецкий* ведет активную медиакампанию в расчете, видимо, на выборы.

Есть мнение, что Зеленский попытается реализовать схему, которая планировалась штабом Януковича для несостоявшихся выборов 2015 года – действующий президент против откровенного нациста (тогда это был лидер «Свободы»* Олег Тягнибок**). Однако актуальное позиционирование Зеленского скорее заставляет предполагать, что откровенным нацистом на выборах будет как раз он и спойлеры ему не нужны. Освобождение же «азовцев», несомненно, было бы использовано Билецким для своей раскрутки. И помогать Билецкому Зеленский явно не хочет.

Во-вторых, помимо военнопленных, проходил обмен и гражданских лиц, по 120 с каждой стороны. Среди обменянных – в том числе жители Курской области, захваченные украинскими оккупантами в качестве заложников (иначе их статус не опишешь).

А кроме того, по данным украинских СМИ, Киев передал России 70 граждан Украины (да, Украина с легкостью меняет своих граждан, даже не озаботившись лишить их гражданства, хотя это украинским законом запрещено). Причем 18 из них – люди, которые, как утверждается, сотрудничали с российскими спецслужбами, предавая информацию военного характера.

Формулировки, которые украинские СМИ используют для обвинения этих людей, зачастую потрясают воображение. Например, «Дмитрий Куприянов из Винницкой области за деньги выполнял заказ российских спецслужб. Передавал координаты объектов критической и гражданской инфраструктуры в городе Виннице, в частности воинских частей». Осталось непонятным – воинские части относятся к критической или гражданской инфраструктуре?

Конечно, никаких координат объектов инфраструктуры Куприянов не давал – их можно найти на Гугл-картах. Нельзя там найти информацию об использовании объектов гражданской инфраструктуры в интересах ВСУ, но украинские СМИ не могут себе позволить говорить правду, ведь одно дело – удар по детскому саду, и немного другое – удар по детскому саду, который используется как пункт размещения украинских военных…

Остальные же обвиняются в том, что они «оправдывали российскую агрессию и возвеличивали оккупантов». Что имеется в виду? Признание неудобных для украинской власти и пропаганды фактов – подавляющего превосходства России и неспособности «союзников» Украины это превосходство компенсировать.

Поэтому, когда мы слышим от серьезных украинских социологов фразы типа «абсолютное большинство украинцев верит в победу», мы должны понимать, что это не только констатация эффективности украинской пропаганды, но и констатация боязни респондентов и самих социологов попасть в число «оправдывающих агрессию».

На Украине, кстати, существует платформа «Хочу к своим» («Миротворец» уже не модный), в которую предлагается вносить «коллаборационистов» с целью их обмена. Несмотря на издевательский смысл названия, логика тут правильная – Россия своих не забывает, Россия тебя обменяет, для России важен каждый гражданин. И даже каждый сторонник.

Россия в ходе обменов их возвращает себе из украинских застенков.

Таким образом, встреча в Стамбуле уже принесла России существенный результат. Проведение переговоров де-факто уже себя оправдало, даже если вторые стамбульские переговоры более не приведут ни к чему. Но возникает вопрос – а что же дальше?

Дальше пока непонятно. Если говорить о больших переговорах, то стороны движутся по поэтапному плану (что характерно для американских миротворческих инициатив). На следующем этапе будет меморандум по мирному соглашению, но пока нет ни проекта меморандума, ни понимания, где будут проходить переговоры, ни даже состава делегации.

Правда, можно встретить утечки, что украинскую делегацию может возглавить глава ОП Андрей Ермак, что сразу изменит характер переговоров – он является одним из двух людей на Украине, которые принимают решения.

Ну, а если говорить об обмене «всех на всех», то ситуация с обменом гражданских лиц показывает, что у Украины практически безграничные возможности для пополнения обменного фонда. Количество не восторженно мыслящих граждан исчисляется миллионами. А чтобы попасть в число «коллаборантов», вовсе не обязательно позитивно относиться к России – 25 мая санкции были введены киевским режимом против идейного нациста Игоря Мосейчука**.

* запрещенная на территории РФ террористическая организация

** внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ