  • Новость часаДжорджеску объявил об уходе из политики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    Эксперт: Для выплат домохозяйкам потребуется система контроля за ними
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из РФ иностранные IT-компании
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    Трамп отказался усиливать санкции против России
    Депутаты оппозиции повернулись спиной к новому президенту Румынии
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 23:00 • В мире

    Зеленский перестал обменивать «азовцев»

    Крупнейший обмен пленными с Украиной прошел в пользу России

    Зеленский перестал обменивать «азовцев»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Прошедшие несколько дней назад в Стамбуле переговоры между Москвой и Киевом принесли первые существенные результаты: Россия и Украина провели крупнейший за все время СВО обмен пленными. Он примечателен не только количеством обменянных, но и другими особенностями.

    Самый крупный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной произошел стремительно. 16 мая состоялись переговоры в Стамбуле, 22 мая стороны получили списки на обмен, 23-25 мая в три приема произошел сам обмен. Помимо скорости, обращают на себя внимание два момента. И оба этих момента говорят о том, что обмен произошел и на условиях России, и в пользу России.

    Во-первых, после завершения обмена командир 1-го корпуса Нацгвардии «Азов»* Денис Прокопенко выразил возмущение по поводу того, что среди обменянных не было ни одного «азовца»: «Это выглядит как издевательство. Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов – это нежелание россиян отдавать их». И действительно, ранее украинская сторона декларировала, что возвращение мотивированных нацистов из первого состава «Азова» – для Украины приоритет.

    Зампредседателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в ответ заявил, что дело как раз в позиции российской стороны – было много отказов. Правда, тот же самый Юсов утверждал, что списки вообще не являлись предметом торга и обсуждений. Соврал он, впрочем, в обоих случаях.

    После получения списки действительно предметом торга не являлись. Хотя Офис президента Украины и сообщил, что списки «изучаются», это было сделано для проформы, потому изучать начали 22 мая, а 23-го уже пошел обмен – какое уж тут изучение.

    Однако ранее, в Стамбуле, формат списков наверняка обсуждался, и украинская сторона отсутствие в них «азовцев» проглотила. Приняла отказ России отдать киевскому режиму откровенных нацистов и военных преступников. Российская сторона эту проблему не комментировала, но можно предполагать, что по крайней мере часть «азовцев» отбывает наказание по уголовным статьям. Как показывает опыт Надежды Савченко, это не то чтобы исключает обмен, но требует отдельной процедуры.

    Почему же украинская сторона не подняла скандал, как она это делает обычно? Прежде всего, дело в том, что Зеленский ведет свою игру с Трампом, и в рамках этой игры ему надо демонстрировать готовность к диалогу с Россией. Разумеется, договариваться Зеленский не собирается – ему нужна война до последнего украинца, но ему также нужно, чтобы Трамп не прекратил военную поддержку Украины. Для этого же нужно демонстрировать договороспособность. То есть соглашаться на те списки для обмена, которые предлагает Россия.

    Другая причина – внутриполитическая. Политический лидер «Азова» Андрей Билецкий* ведет активную медиакампанию в расчете, видимо, на выборы.

    Есть мнение, что Зеленский попытается реализовать схему, которая планировалась штабом Януковича для несостоявшихся выборов 2015 года – действующий президент против откровенного нациста (тогда это был лидер «Свободы»* Олег Тягнибок**). Однако актуальное позиционирование Зеленского скорее заставляет предполагать, что откровенным нацистом на выборах будет как раз он и спойлеры ему не нужны. Освобождение же «азовцев», несомненно, было бы использовано Билецким для своей раскрутки. И помогать Билецкому Зеленский явно не хочет.

    Во-вторых, помимо военнопленных, проходил обмен и гражданских лиц, по 120 с каждой стороны. Среди обменянных – в том числе жители Курской области, захваченные украинскими оккупантами в качестве заложников (иначе их статус не опишешь).

    А кроме того, по данным украинских СМИ, Киев передал России 70 граждан Украины (да, Украина с легкостью меняет своих граждан, даже не озаботившись лишить их гражданства, хотя это украинским законом запрещено). Причем 18 из них – люди, которые, как утверждается, сотрудничали с российскими спецслужбами, предавая информацию военного характера.

    Формулировки, которые украинские СМИ используют для обвинения этих людей, зачастую потрясают воображение. Например, «Дмитрий Куприянов из Винницкой области за деньги выполнял заказ российских спецслужб. Передавал координаты объектов критической и гражданской инфраструктуры в городе Виннице, в частности воинских частей». Осталось непонятным – воинские части относятся к критической или гражданской инфраструктуре?

    Конечно, никаких координат объектов инфраструктуры Куприянов не давал – их можно найти на Гугл-картах. Нельзя там найти информацию об использовании объектов гражданской инфраструктуры в интересах ВСУ, но украинские СМИ не могут себе позволить говорить правду, ведь одно дело – удар по детскому саду, и немного другое – удар по детскому саду, который используется как пункт размещения украинских военных…

    Остальные же обвиняются в том, что они «оправдывали российскую агрессию и возвеличивали оккупантов». Что имеется в виду? Признание неудобных для украинской власти и пропаганды фактов – подавляющего превосходства России и неспособности «союзников» Украины это превосходство компенсировать.

    Поэтому, когда мы слышим от серьезных украинских социологов фразы типа «абсолютное большинство украинцев верит в победу», мы должны понимать, что это не только констатация эффективности украинской пропаганды, но и констатация боязни респондентов и самих социологов попасть в число «оправдывающих агрессию».

    На Украине, кстати, существует платформа «Хочу к своим» («Миротворец» уже не модный), в которую предлагается вносить «коллаборационистов» с целью их обмена. Несмотря на издевательский смысл названия, логика тут правильная – Россия своих не забывает, Россия тебя обменяет, для России важен каждый гражданин. И даже каждый сторонник.

    Россия в ходе обменов их возвращает себе из украинских застенков.

    Таким образом, встреча в Стамбуле уже принесла России существенный результат. Проведение переговоров де-факто уже себя оправдало, даже если вторые стамбульские переговоры более не приведут ни к чему. Но возникает вопрос – а что же дальше?

    Дальше пока непонятно. Если говорить о больших переговорах, то стороны движутся по поэтапному плану (что характерно для американских миротворческих инициатив). На следующем этапе будет меморандум по мирному соглашению, но пока нет ни проекта меморандума, ни понимания, где будут проходить переговоры, ни даже состава делегации.

    Правда, можно встретить утечки, что украинскую делегацию может возглавить глава ОП Андрей Ермак, что сразу изменит характер переговоров – он является одним из двух людей на Украине, которые принимают решения.

    Ну, а если говорить об обмене «всех на всех», то ситуация с обменом гражданских лиц показывает, что у Украины практически безграничные возможности для пополнения обменного фонда. Количество не восторженно мыслящих граждан исчисляется миллионами. А чтобы попасть в число «коллаборантов», вовсе не обязательно позитивно относиться к России – 25 мая санкции были введены киевским режимом против идейного нациста Игоря Мосейчука**.

    * запрещенная на территории РФ террористическая организация

    ** внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

    Главное
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ
    Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов
    Автомобиль протаранил толпу фанатов в центре Ливерпуля
    ПВО отразила атаку четырех летевших на Москву беспилотников
    Минпромторг расширил льготное автокредитование на семьи с двумя детьми
    Спецпосланник США опроверг согласие ХАМАС на перемирие с Израилем
    Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек

    За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами

    Расстроенный несговорчивостью Брюсселя, Дональд Трамп пригрозил введением, по сути, заградительных пошлин на все европейские товары. Американский президент выдвинул целый список обвинений в адрес Евросоюза. Это и манипуляции с валютой, и торговые барьеры, и налоги, и несправедливые иски против американских компаний. Какие обвинения Трампа в адрес европейцев обоснованы, а какие нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

    Перейти в раздел

    Как лишить Украину производства беспилотников

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония испугалась собственной выходки против интересов России

    В Эстонии внезапно испугались антироссийских операций собственного флота в Балтийском море. «Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью», заявляет местная оппозиция. А правящие политики и военные перекладывают друг на друга ответственность за соответствующий приказ. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............