Минобороны: Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что данным шагом выполнены все договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле 16 мая. По его словам, только за 25 мая на контролируемую Россией территорию прибыли еще 303 военных. Всем освобожденным оказывается необходимая поддержка, включая медицинское обследование и помощь профильных служб, говорится в Telegram-канале Минобороны.

«Таким образом, в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», – заявил Фомин.

Фомин выразил благодарность властям Белоруссии за содействие и подчеркнул, что масштабный обмен пленными создаст условия для дальнейших переговоров по мирному урегулированию кризиса на Украине.

В воскресенье 25 мая возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных.

Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.