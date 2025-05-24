При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Еще 307 российских пленных вернулись с подконтрольной Киеву территории
После нового этапа обмена пленными еще 307 российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, проходят реабилитацию в Белоруссии.
Операция по обмену пленными состоялась между Россией и Киевом, передает Telegram-канал Минобороны России. В результате 307 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной киевским властям территории. В настоящее время вернувшиеся военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В рамках обмена Киеву были переданы 307 плененных военнослужащих вооруженных сил Украины. В сообщении отмечается, что в ближайшие дни планируется продолжить масштабный обмен, инициированный российской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие, вернувшиеся на родину после обмена пленными, отметили значимость поддержки со стороны руководства страны и своих семей. Самолет с освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Подмосковье. Россия и Украина провели первую крупную передачу пленных по формуле «1000 на 1000».