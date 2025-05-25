Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Tекст: Дарья Григоренко

Об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По официальной информации, 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 303 российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала 303 украинских военнопленных.

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Представители Минобороны заявили, что все вернувшиеся военнослужащие и гражданские лица в дальнейшем будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях Минобороны.

По данным Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной с 23 по 25 мая прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле.

Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.