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Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
В воскресенье 25 мая возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных, сообщили в Минобороны России.
Об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По официальной информации, 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 303 российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала 303 украинских военнопленных.
В ведомстве отметили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Представители Минобороны заявили, что все вернувшиеся военнослужащие и гражданские лица в дальнейшем будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях Минобороны.
По данным Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной с 23 по 25 мая прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле.
Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.
В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.