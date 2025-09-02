Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подразделения украинской армии заблокировали все выезды из Купянска и используют мирных жителей в качестве живого щита, передает ТАСС.

Лисняк заявил, что въезды и выезды из города полностью контролируются бойцами незаконных вооруженных формирований Украины. Гуманитарная помощь и волонтеры не допускаются, а местная медицина фактически не функционирует.

По словам Лисняка, украинские военные размещаются в жилых районах, а местных жителей принуждают рыть окопы и траншеи для подготовки к боям в городской застройке. Солдаты сносят дома на окраинах города, используя взрывчатку для создания заграждений и улучшения огневых позиций.

Кроме того, многочисленные факты мародерства фиксируются на территории Купянска – представители ВСУ грабят жилые дома и магазины, вывозят имущество под контролем местной администрации. Лисняк отметил, что такие действия усугубляют гуманитарную катастрофу, а население оказалось полностью изолированным и не может покинуть зону боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. «Ураганы» ранее уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом направлении.