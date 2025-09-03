Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК Украины
В ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 170 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81,3 тыс. беспилотников, 627 ЗРК, 24 938 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 40 956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру. В понедельник ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot.
За прошлую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием.