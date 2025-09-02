Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.4 комментария
ВС России поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по предприятию по производству беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 158 БПЛА.
Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81 130 беспилотников, 627 ЗРК, 24 922 танка и других бронемашин, 1 589 боевых машин РСЗО, 29 167 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 904 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot.
ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием. Также на минувшей неделе Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.