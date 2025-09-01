ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.