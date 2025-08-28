Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ

Политолог Шеслер: Киев разрешает множественное гражданство для спасения от демографической катастрофы
«Для Украины, которую покидают миллионы человек, потеря граждан критична. Поэтому Киев решил отменить норму, обязывающую выходить из украинского гражданства при получении иностранного паспорта. Так уехавшие все равно будут оставаться украинцами», – пояснила политолог Лариса Шеслер.
«Другими словами, власти пытаются предотвратить колоссальную демографическую катастрофу хотя бы на бумаге. По оценкам некоторых экспертов, в республике сейчас проживают не более 18 млн человек», – детализировала собеседница. «Выбор стран тоже объясним. Германия, Польша, Чехия – лидеры среди европейских стран по количеству принятых украинских беженцев. Но тех, кто получил паспорт, среди них пока не так много», – рассказала она.
«Паспорта Германии, США и Канады получить тоже трудно. Кроме того, в ФРГ украинцам адаптироваться мешает языковой барьер. Также, думаю, в список будут включены другие страны ЕС и Британия», – рассуждает политолог. При этом, аналитик заметила, что Киев не намерен признавать двойное гражданство с Россией, хотя миллионы украинцев уже имеют российский паспорт. «Также Банковая не приняла решение в отношении Венгрии – украинские власти смотрят на этнических венгров, как на потенциально нелояльных граждан», – отметила спикер.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, будут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. По его словам, этот вопрос был обсужден на встрече с представителями «Всемирного конгресса украинцев».
В июле он подписал закон о легализации множественного гражданства. Как указано в документе, теперь иностранцы смогут получать паспорт Украины в упрощенном порядке. При этом перечень будет формироваться с учетом того, является ли государство членом ЕС и ввело ли оно антироссийские санкции.
Одновременно в законе прописана невозможность двойного гражданства с Россией, а также «странами, не признающими территориальную целостность Украины». Ранее при получении паспорта другого государства украинцы были обязаны выйти из украинского гражданства, отмечает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что законодательное нововведение Зеленского объясняется не только военными потерями, но и постепенным отказом эмигрантов, релокантов, беженцев от украинского гражданства в пользу новых стран пребывания. Таким образом, Банковая хочет обратить этот процесс вспять хотя бы на бумаге, приписав к оставшимся землям «эмигрантские души».