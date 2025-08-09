Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 457 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 ЗРК, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 356 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами ПВО.
Ранее ВКС России сбили украинский Су-27 29 апреля. В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.