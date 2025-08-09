Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 на запорожском фронте
Российские системы ПВО сбили истребитель Су-27 ВСУ на запорожском фронте
Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами противовоздушной обороны России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На запорожском направлении был сбит украинский истребитель Су-27, передает РИА «Новости».
Рогов сказал: «На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27». Он пояснил, что вражеский самолет был перехвачен российской системой ПВО, однако судьба пилота пока остается неизвестной.
Комментируя произошедшее, Рогов подчеркнул, что всех противников, которые приходят на южнорусские земли, ждет одна судьба, и такая ситуация повторялась и будет повторяться.
