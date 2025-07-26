Украинский каноист отказался пожать руку победившему россиянину

Tекст: Вера Басилая

Украинский спортсмен Виталий Пристай отказался пожать руку россиянину Сергею Свинареву, который одержал победу в финальном заезде каноэ-одиночек на 200 метров на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии, передает ТАСС.

Свинарев пришел к финишу первым за 40,71 секунды, испанец Мартин Хаком стал вторым (40,99), Пристай занял третье место (41,21).

По словам очевидца, после церемонии награждения и подъема бирюзового флага AIN в честь победителя, Свинарев и Хаком обменялись рукопожатием, а Пристай «спрыгнул с пьедестала и покинул место награждения» вместо поздравления соперников. При этом украинец проигнорировал не только россиянина, но и испанца.

Соревнования проходят в Монтеморе-о-Велью с 23 по 27 июля. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянками.

Таисия Онофрийчук также отказалась фотографироваться с Верой Туголуковой на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.