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Украинский каноист отказался пожать руку победившему россиянину
На молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии украинский каноист Виталий Пристай отказался пожать руку победителю финала россиянину Сергею Свинареву.
Украинский спортсмен Виталий Пристай отказался пожать руку россиянину Сергею Свинареву, который одержал победу в финальном заезде каноэ-одиночек на 200 метров на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии, передает ТАСС.
Свинарев пришел к финишу первым за 40,71 секунды, испанец Мартин Хаком стал вторым (40,99), Пристай занял третье место (41,21).
По словам очевидца, после церемонии награждения и подъема бирюзового флага AIN в честь победителя, Свинарев и Хаком обменялись рукопожатием, а Пристай «спрыгнул с пьедестала и покинул место награждения» вместо поздравления соперников. При этом украинец проигнорировал не только россиянина, но и испанца.
Соревнования проходят в Монтеморе-о-Велью с 23 по 27 июля. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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