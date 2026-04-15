СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
За первые сутки действия морской блокады ни одно судно, следовавшее в Иран или из Ирана, не смогло её пересечь, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
В сообщении отмечается, что в установлении блокады участвовали американские военные, а также десять кораблей и самолетов. «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», – говорится в заявлении СЕНТКОМ, передают «Вести».
По информации американских военных, Соединенные Штаты продолжают поддерживать свободу судоходства для танкеров, которые не связаны с иранскими портами.
Ранее сообщалось, что власти Ирана рассматривают возможность введения новых правил для Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% всех мировых поставок нефти и газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.
Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.
Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.