СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается, что в установлении блокады участвовали американские военные, а также десять кораблей и самолетов. «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», – говорится в заявлении СЕНТКОМ, передают «Вести».

По информации американских военных, Соединенные Штаты продолжают поддерживать свободу судоходства для танкеров, которые не связаны с иранскими портами.

Ранее сообщалось, что власти Ирана рассматривают возможность введения новых правил для Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% всех мировых поставок нефти и газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.

Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.