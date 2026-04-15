Иран решил выработать особый режим для Ормузского пролива
Иран объявил о намерении создать особый режим для Ормузского пролива
Власти Ирана рассматривают возможность введения новых правил для Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% всех мировых поставок нефти и газа, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
По словам Мохаджерани, власти Ирана намерены выработать особый режим для Ормузского пролива, который является «собственностью страны», передает РИА «Новости».
«Как и для любой собственности, которая используется как рычаг для взаимодействия с различными странами, для него необходимо выработать особый режим», – заявила Мохаджерани.
Она отметила, что Иран использует все необходимые средства для защиты своих национальных интересов и суверенитета в отношении пролива. По ее словам, правительство рассматривает Ормузский пролив как важный инструмент во внешней политике и взаимодействии с другими странами.
Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.
Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.
Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи выступил с инициативой пересмотра действующих норм прохождения судов.