Иран решил выработать особый режим для Ормузского пролива

Иран объявил о намерении создать особый режим для Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

По словам Мохаджерани, власти Ирана намерены выработать особый режим для Ормузского пролива, который является «собственностью страны», передает РИА «Новости».

«Как и для любой собственности, которая используется как рычаг для взаимодействия с различными странами, для него необходимо выработать особый режим», – заявила Мохаджерани.

Она отметила, что Иран использует все необходимые средства для защиты своих национальных интересов и суверенитета в отношении пролива. По ее словам, правительство рассматривает Ормузский пролив как важный инструмент во внешней политике и взаимодействии с другими странами.

Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.

Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи выступил с инициативой пересмотра действующих норм прохождения судов.