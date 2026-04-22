Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США
Багаи: Иран прибегнет к дипломатии с США, если увидит в ней пользу
Исламская республика готова вернуться к мирным переговорам с Вашингтоном, если этот шаг принесет реальную выгоду и поможет надежно обеспечить государственную безопасность, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил готовность страны к диалогу, передает РИА «Новости».
По его словам, Тегеран рассмотрит такой сценарий после тщательной оценки пользы для государства.
«Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов», – говорится в заявлении дипломата.
Спикер выразил огромную благодарность Пакистану за посредничество в попытках остановить войну. Он отметил, что иранская армия внимательно следит за обстановкой и готова отразить любые угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана.
Американская делегация отложила визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность американскому лидеру за продление перемирия.