Более 20 беспилотников ВСУ сбиты над Запорожской областью

Tекст: Денис Тельманов

Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Запорожской областью за последние сутки, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив, что противник не прекращает попыток атаковать гражданские объекты с помощью дронов.

По словам Балицкого, отражением атак занимались подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что в основном ВСУ использовали дроны самолетного типа, а также FPV-дроны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, в результате чего были ранены водитель легкового автомобиля и подросток на парковке.

В Курске обломки после ночной атаки беспилотника повредили крышу жилого дома, а 36 жильцов, включая девять детей, были эвакуированы.

В Самарской области украинские беспилотники ударили по многоэтажке, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

