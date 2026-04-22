Число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани из-за удара ВСУ выросло до 11 человек

Tекст: Мария Иванова

При частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани, вызванном атакой боевиков ВСУ, пострадали 11 человек, передает РИА «Новости». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подтвердил, что инцидент произошел из-за удара украинских беспилотников.

«По предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей», – сообщили в МЧС. Всем раненым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия спасатели обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций здания задействована специальная инженерная техника. К ликвидации последствий привлечены дополнительные пожарно-спасательные подразделения, в том числе аэромобильная группировка регионального главка МЧС и специалисты Волжского спасательного центра. Глава ведомства Александр Куренков взял ход поисково-спасательных работ под личный контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

МЧС сообщило о поисках двух человек под завалами дома в Сызрани.