Премьер Пакистана выразил благодарность США за продление перемирия

Премьер Пакистана Шариф выразил благодарность США за продление перемирия

Tекст: Вера Басилая

Шариф выразил благодарность президенту США за продление режима прекращения огня, передает ТАСС.

Он отметил, что это решение позволяет дипломатическим усилиям развиваться и способствует поиску мирного решения ирано-американского конфликта.

По его словам, Пакистан намерен и дальше прилагать все усилия для урегулирования ситуации путем переговоров.

Премьер также выразил надежду, что обе стороны сохранят приверженность прекращению огня и смогут достичь всеобъемлющего мирного соглашения во втором раунде переговоров, который запланирован в Исламабаде. Он заверил, что Пакистан продолжит содействовать диалогу ради окончательного завершения конфликта.

Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного предложения по урегулированию ситуации.

Американские чиновники сообщили о переносе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад из-за отсутствия ответа от Тегерана на переговорные позиции Вашингтона.

СМИ сообщали, что Иран отказался от переговоров с США.

