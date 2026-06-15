Клычков: Удар дрона по Орлу повредил почти 100 квартир и 40 машин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Повреждены почти 100 квартир и 40 машин, беспилотник содержал в себе шарики, которые поразили окружающие объекты при попадании, сказал Клычков, передает РИА «Новости».

По его словам, выбор цели указывает на намеренный удар по гражданской инфраструктуре.

Врачебная и психологическая помощь оказывается всем нуждающимся. Изначально сообщалось о восьми раненых, однако позже число травмированных выросло до девяти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб один человек. Глава региона опубликовал фотографии поражающих элементов этого дрона.