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Клычков: Удар дрона по Орлу повредил почти 100 квартир и 40 машин
При налете украинского дрона в Орле повреждения получили порядка 100 квартир, а также десятки транспортных средств, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Повреждены почти 100 квартир и 40 машин, беспилотник содержал в себе шарики, которые поразили окружающие объекты при попадании, сказал Клычков, передает РИА «Новости».
По его словам, выбор цели указывает на намеренный удар по гражданской инфраструктуре.
Врачебная и психологическая помощь оказывается всем нуждающимся. Изначально сообщалось о восьми раненых, однако позже число травмированных выросло до девяти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб один человек. Глава региона опубликовал фотографии поражающих элементов этого дрона.