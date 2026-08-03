Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.20 комментариев
Путин уволил российского посла в Габонской Республике
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии дипломатического представителя с поста в Габонской Республике.
Российский лидер Владимир Путин принял решение об отставке дипломата Дмитрия Корепанова, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.
«Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике», – говорится в тексте указа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля президент России назначил Александра Брянцева руководителем дипломатической миссии в Анголе. В марте глава государства подписал указ о назначении Андрея Ордаша послом в Гане. В прошлом году российский лидер освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции.